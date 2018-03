Alianza no especulará y quiere vencer al Olimpia en Honduras

El Alianza ultima detalles para el juego de vuelta por los cuartos de final de la Liga CONCACAF, ante el Olimpia de Honduras, y tanto su entrenador, Jorge "el Zarco" Rodríguez, como su delantero estrella, Rodolfo Zelaya, hablaron hoy de lo que esperan del partido de este jueves.Los paquidermos llegan al encuentro con una ventaja de 1-0 en el marcador, situación de la que Rodríguez no se fía. El timonel sostuvo hoy en conferencia de prensa que el equipo llega mentalizado en ganar el duelo y que no van especular con el empate."Los partidos hay que jugarlos y siempre hacer lo posible por ganar. Desde que supimos que nos tocaba Olimpia estábamos sabedores no había favorito en la serie, había que encarar los dos partidos por igual. Ahora tenemos que encarar el definitivo, pero de nada sirve haber ganado el primer partidos si no hacemos acá un buen partido y no sacamos la clasificación a la siguiente ronda", estimó Rodríguez.Sobre el resultado del partido de ida, dijo que "es una ventaja mínima y no es definitiva. En el fútbol no hay ventaja que valga; nosotros tenemos claro que existe capacidad para tratar de ganar el partido, ahora falta ver que permite Olimpia y qué escribe la historia, si es a favor de nosotros. Veremos quién estará en semifinales".Por su parte, Zelaya dijo que ha superado ya todas sus molestias físicas y prometió encarar el partido en el estadio Tiburcio Carías Andino con muchas ganas de ganar."El Olimpia tiene una buena defensa y es una institución muy grande con un buen equipo en todas su líneas, pero nosotros tenemos los nuestro. En el primer partido jugamos de tú a tú, tuvimos oportunidades de gol y aunque no pudimos concretar más, al menos aprovechamos una. Creemos que no será fácil, porque el Olimpía estará con su gente, pero nosotros venimos a proponer y tratar de ganar", finalizó.