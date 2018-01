Alianza niega que haya acuerdo con Al-Raed por Zelaya

Luego que el Al-Raed de Arabia Saudí anunciara el fichaje de Rodolfo Zelaya, el presidente de Alianza, Lisandro Pohl, negó cualquier acuerdo por la salida del delantero nacional.

Pohl, que se encuentra fuera del país, negó a EL GRÁFICO que aún no han negociado Rodolfo Zelaya. “Con Alianza no han arreglado nada. Es un contratista abusivo que lo quiere hacer a la fuerza por su comisión”, dijo el dirigente aliancista.

Además agregó que “nosotros ya dimos nuestra postura a Fito y mientras no negocien con el club, no hay trato.”

Lisandro Pohl además anunció que podrían tomar acciones legales contra el Al-Raed. “Si no se nos acerca el club árabe, lo más seguro es que vamos a demandar. Por ahora vamos a esperar.”

“El contratista les ha vendido la idea de que el jugador está libre, pero no es así, él tiene contrato con nosotros por tres años. Pueden decir lo que quieran, pero mientras no negocien con nosotros no hay nada”, explicó Pohl.

El presidente del Alianza agregó, además, que podría negociar hasta el lunes, cuando regrese al país. “Yo estoy en Panamá viendo lo de un patrocinio para el equipo y regresó hasta el domingo. El lunes voy a estar en mi oficina, y mientras yo esté afuera no pueden negociar nada. Tengo que regresar al país para que negocien con nosotros.”

También aclaró que Zelaya sigue entrenado con el Alianza. “Entiendo que el jugador está entrenando con el equipo en San Salvador, no ha viajado ni nada. No puede viajar porque no iría a nada. no han negociado nada.”