Alianza mostró interés por el regreso de Nelson Bonilla

Nelson Bonilla, delantero del Nacional de Portugal, se quedó de vacaciones, por unos días, en Estados Unidos, luego de la Copa Oro.En plática con EL GRÁFICO, el atacante agradeció a los directivos de Alianza, Lisandro Pohl y Óscar Amaya por haberle ofrecido un contrato para volver a las filas albas de cara al Apertura 2017."Me emocioné mucho con ese ofrecimiento. Lastimosamente siento que no es el momento para regresar. Quiero estar fuera aún. El ofrecimiento de Alianza fue claro, solo era que yo dijera que sí. Me mueve que el equipo de mis amores, el más grande del país, tenga el interés de que regrese", apuntó el delantero del Nacional de Portugal.Bonilla estuvo en Alianza desde 2009 hasta 2014. Se formó en las bases albas. Fue campeón con el conjunto paquidermo en 2011.Ahora es propiedad de Nacional de Portugal. Si no hay más ofertas para él, tendrá que volver al plantel de Madeira.Hace algunos meses salió de ese equipo hacia la segunda división de Turquía. No tenía la confianza del entrenador de turno, por lo que tuvo que irse del plantel luso. Ahora, aún con contrato con esa representación portuguesa, el delantero salvadoreño tendrá que volver.