Alianza lamentó los errores: "Perdimos el control del juego"

El técnico Milton Meléndez no salió contento con el rendimiento de sus pupilos tras ir ganando con un cómodo 2-0 y 'regalar' el empate en cinco minutos que por poco y los deja sin los tres puntos ante Marte.

El cuadro paquidermo fue superior pero no logró concretar esa ventaja con tanta solvencia como en otras ocasiones.

'Tigana' dijo que “hicimos cosas buenas empezando el partido con el 2-0. Buscamos el arco rival y Marte no se veía pero los errores puntuales hizo que les diéramos el empate”, dijo el estratega, que no terminó de convencerse con el rendimiento de sus pupilos en el segundo tiempo.

“Hasta el tercer gol todo bien. Intentamos tener más gente en el medio para tener la posesión pero no se dio y perdimos en los últimos 15 o 20 minutos el control del juego”, dijo el estratega.

Sobre el rendimiento de Emerson Mauricio, autor de dos goles en el encuentro, el técnico dijo que “al final no nos equivocamos con él y con Harold. Nos están dando la razón de que estén con nosotros en el primer equipo”.



Los complicó

Mientras que para Nelson Ancheta, su equipo sigue cometiendo errores en los primeros minutos. “Logramos meter un gol de suerte y después de penalti el 2-2 pero después nos desconcentramos y perdemos. Nos hace falta definidores pero pusimos al Alianza contra las cuerdas sobre el final”, dijo.