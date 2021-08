Alianza jugó media hora con 10 por la expulsión de Fito Zelaya

Alianza cedió su primer empate del Apertura en el estadio Cuscatlán tras fimar un 2-2 ante Firpo, en un duelo en el que los albos terminaron jugando con 10 por la expulsión de su goleador Rodolfo Zelaya tras un forcejeo y reclamos acalorados entre jugadores del equipo capitalino y el usuluteco.

El momento álgido del juego se suscitó al 65' cuando una falta original de Tardelis Peña sobre el colombiano Riascos no fue sancionado por el árbitro Nolasco y que terminó en falta sobre el firpense Alfaro sobre la línea del costado norte oriente, donde se formó un tumulto con golpes y empujones que terminó en la expulsión de Rodolfo Zelaya.

En la acción el árbitro mostró amarilla al jugador pampero, Mario Alfaro.

Alianza ganaba 2-1 el partido en ese momento pero la expulsión. El cuadro usuluteco logró el empate al minuto 82 con el tanto de Luis Canales, quien puso el 2-2 por la vía del penalti.

El árbitro Nolasco concedió seis minutos de compensación tras el zafarrancho que terminó con la expulsión de Zelaya que no incidieron en el resultado que deja a Firpo con un mal sabor ya que pudo haber hecho más y a los albos con las dudas de siempre en la definición.

Milton Meléndez., DT albo, dijo que aún no sabe las razones de la expulsión de Rodolfo Zelaya, "no sé cuáles fueron las causas, eso lo platicábamos con él mañana, solo podemos analizar hoy lo que ha sucedido y ya el lunes poder hablar con el jugador am respecto", aseguró el técnico albo quien lo quiso opinar sobre el arbitraje.