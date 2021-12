Alianza investigará el caso Riascos-Memo

Pedro Hernández, vicepresidente de Alianza anunció en conferencia de prensa que la directiva capitalina no se ha pronunciado de manera oficial sobre el caso de Duvier Riascos con Memo Rivera ya que se están recabando pruebas.

“Lo de Duvier con Memo no es un tema menor. Estamos recabando pruebas y vamos a investigar el caso ya que es algo que FIFA se toma con seriedad. Conocemos a Duvier y no creemos que él se haya inventado algo de semejante magnitud por eso no nos hemos pronunciado oficialmente ya que estamos recabando pruebas y algunos audios que están saliendo en redes sociales”, dijo el vicepresidente de Alianza.

Hay que recordar que sobre el final del encuentro, el delantero de los albos, Duvier Riascos lanzó una pelota que se dirigía al técnico de platense Guillermo Rivera pero terminó impactando en el árbitro Ismael Cornejo. El atacante fue expulsado pero posterior al silbatazo final expuso ante los medios que el entrenador de los viroleños había insultado de manera racista al colombiano.

“No puede seguir que sigamos con racismos a estas alturas de la vida. El entrenador de ellos me llamó negro de mierda y por eso le tiré la pelota pero fallé no porqué si quería que le cayera a él”, dijo Riscos sobre el final del partido del domingo.

Es importante destacar que el goleador y figura de los albos en el Apertura seguirá defendiendo la camiseta de Alianza para el Clausura 2022.

“Duvier sigue con nosotros para el siguiente torneo. Por el momento tiene contrato y está contento de estar acá”, comunicaron los directivos de Alianza.