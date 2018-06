Alianza inició pretemporada para el Apertura 2018 con tres ausencias

Alianza inició esta semana su pretemporada de cara al Apertura 2018, que iniciará el 28 de julio. Todo los jugadores con los que cuenta el timonel Jorge Rodríguez ya se integraron a las filas de los albos, excepto Rodolfo Zelaya y los uruguayos Darío Ferreira y Víctor García.

De acuerdo con la dirigencia alba, los dos charrúas estarán en su trabajo desde el viernes. En el caso de Zelaya, podría hacerlo la próxima semana. El atacante está fuera del país.

Zelaya y los dos charrúas tienen el aval del cuerpo técnico para ausentarse en estos primeros días de labores.

Por ahora el equipo blanco se prepara para los dos amistosos ante el Municipal, de Guatemala, programados para este 8 y 22 de julio, respectivamente.

RODRÍGUEZ AÚN NO FIRMA SU RENOVACIÓN

Antes de irse a la gira por Estados Unidos, a inicios de este mes, el técnico del Alianza, Jorge Rodríguez, aseguró que dejaba a criterio del presidente del Alianza, Lisandro Pohl, definir el tiempo por el que iba a seguir en las filas del equipo albo. Luego de la final del Clausura 2018, Rodríguez terminó contrato con los paquidermos.

Pero el no haber estampado su firma aún con los albos no le preocupa al estratega nacional. "A mí no me interesa el contrato. Vine al Alianza a trabajar y lo seguiré haciendo hasta que la dirigencia lo estime conveniente", apuntó el estratega del equipo blanco.