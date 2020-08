Alianza iniciará pretemporada el próximo lunes para el Apertura 2020

El cuerpo técnico de Alianza, encabezado por el español, Juan Cortés, programó para este lunes 10 de agosto el inicio de la pretemporada de forma virtual a través de la aplicación Zoom.

De acuerdo con el preparador físico de los albos, Mario Villatoro, el trabajo se hará de esa forma hasta que el Ministerio de Salud permita que los entrenamientos se realicen en cancha, siempre con los lineamientos sanitarios, debido al brote por coronavirus.

"Se va a trabajar con todo el grupo desde este lunes. Vamos a hacer labores de fortalecimiento, prevención de lesiones y actividades de fuerza en general. Lo haremos de forma virtual, porque las aperturas de las fases (por brote de coronavirus) se alargaron, pero ya no nos podemos dar el lujo de perder demasiado tiempo. Hemos encontrado un método que nos puede ayudar para trabajar de buena manera", apuntó Villatoro.

Luego, el instructor nacional indicó que ya hubo dos reuniones de trabajo con Cortés, presentado a finales de la semana pasada como nuevo entrenador de Alianza. Ese acercamiento fue, según Villatoro, para conocer de parte de los otros integrantes del comando técnico la manera de laborar de parte del exentrenador de Independiente y Once Deportivo.

"Percibimos que el profesor Cortés escucha bastante y delega, que eso es importante para que haya armonía en el cuerpo técnico. El profesor Cortés nos ha solicitado compromiso, porque sabemos que la responsabilidad es bastante grande. Los jugadores lo han asumido así para todo lo que se viene. Ya uno sabe lo que debe hacer para que todo marche de la mejor manera", explicó el preparador nacional.

Por otra parte, Villatotro dijo que por ahora será solo él quien trabaje en la parte física. En cuanto al recurso humano, señaló que desde este lunes trabajará con el plantel completo, incluidos el portero nacional Yimmy Cuéllar, quien está en Estados Unidos y el volante mexicano Felipe Ponce, quien se fue a su país desde abril de este año.

"Este lunes iniciamos con todo el grupo, sin importar, geográficamente, dónde esté cada jugador. Desde este lunes comenzamos y primero Dios ya no paramos. Cuando se nos dé el aval para ir a trabajar a una cancha, entonces lo haremos desde ahí", explicó el instructor del representativo capitalino en conversación con este medio.

Alianza y los otros 11 equipos de la liga de privilegio dejaron de entrenar desde la segunda semana de marzo, hace cinco meses. En ese momento, el torneo de Clausura 2020 fue suspendido en la fecha 11 y los jugadores y otros involucrados en el balompié tuvieron que irse a cuarentena domiciliar tras la llegada de la pandemia.

Cada vez más cerca de volver ��#AlianzaFC��️ pic.twitter.com/prpQu4VLNq — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) August 5, 2020

Otra visión

Por su parte, el expreparador físico de selecciones nacionales y Águila, Pablo Rodas, aclaró que no quiere entrometerse en las labores de sus colegas de primera división, porque cada quien tiene su método de labores. Pero Rodas cree importante incluir en el regreso a las actividades la parte mental del jugador.

"Recordemos que el jugador viene ahora de cuatro meses de no cobrar salario. Su estado anímico no es el mismo. Ahora el trabajo con el futbolista pasa por lo psicológico. Tenés que generar un estímulo cognitivo para levantarlo de ánimo. No es solo de marcar una linea de trabajo, sino que también acompañar al jugador. No es de la noche a la mañana. Es un proceso que se debe seguir", dijo Rodas.