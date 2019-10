Alianza inicia su maratón de partidos: Tres del Apertura y dos de Liga CONCACAF

Este jueves ante Jocoro, en juego adelantado por jornada 15, Alianza inició una seguidilla de partidos que culminará hasta el 31 de este mes.

Apenas a 48 horas de quitarse el uniforme tras el triunfo ante Jocoro, los jugadores albos deben ponérselo de nuevo este sábado, para enfrentar a Chalatenango, por fecha 14.

Con el cansancio de sus cinco seleccionados y con jugadores complicados desde lo médico, como Óscar Rodríguez, el equipo albo deberá rearmarse para encarar a los norteños, que vienen en el alza, de la mano del timonel nacional Ramón Sánchez.

Este viernes, en la práctica vespertina, el cuerpo técnico de Alianza se percatará cómo está su equipo, desde lo físico, para el juego ante los norteños.

"Los jugadores de la selección me dijeron que llegaron el miércoles al país a 11:30 de la noche y salieron desde las 8:00 de la mañana de donde estaban (Santa Lucía). Me dicen que la alimentación no fue la mejor. Es un grupo que no tuvo la recuperación necesaria para llegar a competir de nuevo", apuntó Wilson Gutiérrez, entrenador de la representación alba.

Pero Gutierrez cree que tampoco se puede dar mucho descanso a los seleccionados y que lo mejor será ponerlos a competir lo más pronto posible. Por lo tanto cuenta con ellos para el compromiso de este sábado en Chalatenango.

Después del juego ante los norteños, los capitalinos deben mover hacia arriba la perilla del nivel de competencia. El próximo jueves enfrentarán Motagua, por semifinales de ida de Liga CONCACAF.

Tras ese compromiso deben volver a la liga y encarar a Santa Tecla por fecha 16 del Apertura. Deberán ir a Las Delicias sábado 26 o domingo 27 de octubre.

Cuatro o cinco días más tarde, Alianza debe alistar su viaje a San Pedro Sula, Honduras, para el de vuelta de semifinales ante Motagua. Después de eso deberá volver al país para medirse ante Limeño el 3 de noviembre, por la fecha 17, en el estadio Cuscatlán.

TRANQUILIDAD COMO LÍDER

Pero Alianza irá a este calendario de juegos con la certificación de ser primer lugar de la tabla del Apertura. Tras el triunfo ante Jocoro, por la fecha 15, los albos tomaron más tranquilidad para encarar la competencia.

Pese a que Jocoro no le hizo las cosas fáciles en el juego adelantado de la jornada 15, el jueves en el Cuscatlán, el plantel albo supo imponerse con un gol del uruguayo Cristian Olivera.

"Es bueno trabajar así. Tenemos un equipo para terminar de una manera más tranquila. La sensación de estar arriba es de tranquilidad para poder trabajar y tratar de ser mejores cada día", apuntó el timonel de los albos.