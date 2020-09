Alianza hizo oficial dos casos positivos de Covid-19 en su plantel

Este martes, a través de un comunicado, Alianza reportó dos casos positivos por Covid-19 en dos de sus jugadores. Se aclara que ambos tienen la categoría de asintomáticos. Por ahora, de parte del departamento médico de Alianza, esos dos jugadores estarán atendidos en aislamiento. El doctor de los albos, Enrique Quintanilla estará a pendiente de esos jugadores. Alianza continuará este miércoles con la toma de muestras a sus jugadores.

"Los dos jugadores que dieron positivo estarán en aislamiento en sus casas, por una semana. Luego, si no tienen ningún síntoma, no tienen necesidad de estar tomando medicamentos, pero si hay alguna dificultad para respirar o diarrea, ellos me deben comunicar a mí de inmediato para ver si es necesario llevarlo a algún hospital". dijo Quintanilla en charla con EL GRÁFICO.

Por otra parte, Quintanilla dijo que ha seguido de cerca el caso del zaguero Iván Mancía, Iván Mancía, quien habría dado positivo en una prueba covid-19 que le fue tomada en la concentración de la selección, la semana pasada. Por ahora, el jugador tiene categoría de asintomático, pero está aislado por 15 días. "Ya me comuniqué con él y me dijo que se siente bien", expresó el doctor de los paquidermos.

Por ahora, el único jugador de Alianza que no se tomará la prueba médica es Felipe Ponce, quien no podrá llegar al país desde este miércoles, como estaba previsto. Tendrá que esperar hasta el 19 de este mes para ingresar a El Salvador y luego someterse a ese examen sanitario.