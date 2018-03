Alianza goléo y Águila por fin ganó en el Apertura 2017

ALIANZA 4-1 AUDAZ (FINALIZADO)

El Gol de Herbert Sosa que tiene ganando 1-0 al Alianza sobre el Audaz. #Alianza #LMF #HerbertSosa #Audaz. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Sep 3, 2017 at 2:39pm PDT

El Gol de Iván Mancía. Alianza 2-0 Audaz. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Sep 3, 2017 at 2:54pm PDT

Gran definición de Hinestroza. Alianza 3-0 Audaz. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Sep 3, 2017 at 3:06pm PDT

Martínez descuenta el marcador. Alianza 3-1 Audaz #Alianza #Audaz #LMF A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Sep 3, 2017 at 3:36pm PDT

La fría definición de Ricardo Guevara para el 4-1 del Alianza sobre el Audaz. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Sep 3, 2017 at 3:55pm PDT

ÁGUILA 1-0 SANTA TECLA (FINALIZADO)

El gol de James Cabezas. Águila se va 1-0 adelante en el marcador. #Aguila #JamesCabezas A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Sep 3, 2017 at 2:58pm PDT

CHALATENANGO 0-1 FAS (FINALIZADO)

La jornada siete del Apertura 2017 de la primera división se cerró este domingo con cuatro partidos, cada uno con ingredientes que le pusieron emoción a la fecha.Lo más destacado fue sin duda la goleada del Alianza sobre el Audaz y el triunfo del Águila sobre el Santa Tecla. Los albos van de goleada en goleada en este torneo y los emplumados consiguieron su primer triunfo del torneo, y el primero en su estadio.La nota negra fue el partido en Santa Rosa de Lima, entre Limeño y Metapán, que tuvo que ser suspendido por la lluvia Partido en el estadio Cuscatlán. Los albos reciben al benjamín, que en lo que va del torneo ha sorprendido a varios grandes del redondo nacional.A pesar de las bajas del equipo paquidermo, el técnico Jorge Rodríguez mandó un once para buscar una victoria abultada y la defensa del Audaz luchó por contener el embate del elefante, aunque solo aguantó 18 minutos.El encargado de abrir el marcador fue Herbert Sosa. El capitán blanco se paró frente al balón para cobrar un tiro libre y su disparo rozó la barrera, luego picó en la grama y descolocó a Josué Coreas, que se vio mal y permitió el 1-0.Al minuto 34 llegó la segunda diana. Un balón rechazado en un tiro de esquina sobre el área visitante terminó en un nuevo centro que cómodamente cabeceó Iván Mancía y puso el 2-0 al 34'.Y el tercero fue justo segundos antes de irse al descanso. Juan Carlos Portillo hizo una gran jugada por la banda derecha y y mandó un precioso pase para Luis Hinestroza, que finiquitó sobre Josué Coreas.En la segunda parte el Audaz quiso intentar la remontada y el técnico German Pérez apostó por refrescar su ataque.Rápido encontró un gol que ilusionó a los aficionados de Apastepeque, con la actuación del recién llegado Leví Martínez:Parecía que el Audaz podría poner en aprietos al cuadro local, pero sobre el 79' recibió un nuevo gol en contra, firmado por Ricardo Guevara. El albo se quitó dos marcas, vio al arquero salido y marcó un golazo.: Víctor García; Andrés Flroes Jaco, Henry Romero, Iván Mancía, Jonathan Jiménez; Isaac Portillo, Narciso Orellana, Herbert Sosa, Luis Hinestroza, Juan Carlos Portillo; Gustavo Guerreño.: Josué Coreas; Aramis Acevedo, Eder Renderos, Francisco Jovel, Juan Sánchez; Jaime Flores, Carlos Anzora, Alonso Umaña, Adalberto Hernández; Eduardo Hurtado, Daley Mena.El equipo emplumado no está en su mejor momento y debe vencer al campeón nacional para escalar en la tabla, pues actualmente comparte el último lugar con Firpo y Dragón.El cuadro emplumado arrancó con una zona baja muy joven, pues a los centrales Ronald Rodríguez y Ever Acosta, reservistas, se sumó hoy el portero Carlos Benítez, también de las juveniles y quien jugó como titular debido a la lesión de Benji Villalobos y la suspensión de Wálter López.Pese a ello, el equipo migueleño empezó mejor y a los nueve minutos encontró el primer gol. Santos Ortiz filtró un balón para el colombiano James Cabezas y el delantero remató a puerta en medio de dos defensores. Fue el 1-0.En la segunda parte el Santa Tecla quiso buscar el empate y empujó ofensivamente, pero las condiciones del terreno de juego del Barraza, evidentemente afectado por la lluvia, afectador a los periquitos.Ni siquiera la expulsión de Santos Ortiz, a menos de diez minutos para el final, inclinó la balanza a favor del capitán nacional. El Águila aguantó sobre el final y rescató un triunfo, el primero de este torneo, en casa.Esta es su alineación para hoy:Y así sale el Santa Tecla:Joel Almeida; Bryan Tamacas, Alex Mendoza, Geovanni Zavaleta, Kevin Reyes; Diego Chavarría, Bernardo Majano, William Canales, Gilberto Baires; Lorenzo Frutos y Harold Alas.El choque fue en el estadio Gregorio Martínez. El Chalatenango llega descansado, pues no jugó entre semana debido a que se suspendió su partido ante los albos, pero el FAS logró complicar el partido y pegar en el momento preciso.La única diana del partido se dio en el segundo tiempo y fue un gol del argentino Guillermo Stradella, que aprovechó un centro y puso el 0-1 con el que ganó el equipo asociado.: Ismael Valladares; Hector Cruz, Aníbal Parada, Yohalin Palacios, Israel Landaverde; Carlos Angulo, Erick Molina, Henry Alvarenga, Wílmar Hernández; Manuel Otero y Gustavo López.: Matías Coloca; Wiliam Mancía, Xavier García, Raúl Renderos, Juan Carlos Moscoso; Ricardo Orellana, Julio Amaya, William Maldonado, Jairo Henríquez; Guillermo Stradella y Allan Murialdo.Acá podés seguir las incidencias y los marcadores de cada choque. También podés ver cómo está la tabla de posiciones antes de que arranquen los duelos ( CLICK AQUÍ ).