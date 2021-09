Alianza golea a Santa Tecla en Las Delicias

El Alianza liquidó al Santa Tecla por la vía rápida. Un doblete de Duvier Riascos, el primero apenas a los 26 segundos, encaminó la victoria en Las Delicias de una manera solvente para mantener el liderato y el buen momento de los paquidermos. El zaguero Fabricio Silva sentenció a su equipo con un autogol.

El Alianza presume de pegada y por momentos tiene un juego destacado que busca mantener a lo largo de los 90 minutos. Anoche, ante un rival que pagó caros sus errores, salió con tres puntos vitales para seguir de manera formidable.

Mientras que el Santa Tecla naufraga en aguas turbulentas y a pesar de tener buenas intenciones, su claridad en el juego no compagina con la claridad a la hora de definir. Eso, más los errores propios en zona baja, lo sentenciaron.

"Tigana" hizo algunos ajustes en el equipo titular y mandó a Mario González bajo los tres postes. También volvieron Bryan Tamacas, Óscar Rodríguez, Ezequiel Rivas y Duvier Riascos como novedades en relación al último compromiso.

En tanto que el "Polillita" mantuvo al equipo que disputó la jornada anterior y solamente tuvo la variante de Erick Rivera en lugar de Edgardo Mira. La intención del míster era hacer dupla de delanteros junto a Roberto " Torito" González. Sin embargo, el plan cambió con un gol de camerino.

Era exactamente el segundo 26 cuando el Alianza ya estaba arriba en el marcador. Algunos aficionados aún buscaban sus asientos y algunas indicaciones de los entrenadores se hacían sentir. Ni el humo del recibimiento de la afición aliancista de había disipado.

Bryan Tamacas ganó línea de fondo y mandó un centro para que Riascos, sin marca, llegó al centro del area para conectar de cabeza y era el 0-1.

#LMF | Así fue el gol que anotó Duvier Riascos en menos de 30 segundos para adelantar a Alianza frente al Santa Tecla. pic.twitter.com/DgFW9nJlf6 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) September 16, 2021

Sí, ni un minuto había pasado y el grito de gol se estremeció en Las Delicias de parte de los visitantes. Un arranque duro para un equipo que llegó con cinco partidos sin victoria, tres de ellas con saldo de derrota, para intentar romper esa racha.

Tocados en su orgullo, los pericos salieron como una tromba para buscar en la igualada y arrincaron a los albos con centros al área. A pesar del ímpetu de los de casa, el Alianza no sufrió ni un rasguño y pronto comenzaron a tomar las riendas del partido.

Con Monterroza y Orellana en el centro del campo y apoyados por "el Huevo" Rodríguez más Ezequiel Rivas y Elvin Alvarado por las bandas, el dibujo albo era claro con presión para robar el balón y salir en velocidad. Una medida que tan buenos resultados le ha dado.

Al 21' fue el intento de Monterroza en un disparo dentro del área que llegó junto a la ubicación del meta perico. El Alianza dominaba a placer y se sentía cómodo a la hora de marcar y salir de la presión rival en esos momentos.

Después llegó una buena opción para ampliar el marcador por intermedio de Elvin Alvarado, quien usó la misma fórmula del gol al recibir un centro en soledad, esta vez de Ezequiel Rivas, y conectó de cabeza pero atento estuvo el meta Hernández para tener el balón.

En respuesta, el Tecla tuvo una oportunidad más clara luego que César Flores ganó línea de fondo tras una buena habilitación de Erick Rivera. Mandó un centro al que llegó puntual "el Torito" González pero en lugar de conectar de cabeza hizo una media tijera y la mandó a volar.

Como podía, el Tecla lo intentó en base de asociaciones dentro de la zona media con toques de primera intención para abrir espacios. Sobre el cierre de la primera mitad fue cuando mejores llegadas tuvieron con combinaciones al borde del área pero sin concretar.

No hubo modificaciones en la reanudación del encuentro y el Santa Tecla buscó mayor rapidez en el traslado del balón. Tuvieron su chance de empatar en un centro de Barahona que midió mal el meta González y le quedó el balón a Rivera. No obstante, el ariete perico no pudo darle dirección y la mandó a un costado a pesar de tener la meta vacía.

Lo liquidó

El Alianza resolvió el encuentro por la vía rápida igual que en la primera parte aunque en esta ocasión tuvo que esperar diez minutos. Alvarado aprovechó un error de Hernández en la salida y ganó línea de fondo para mandar un centro a Riascos que otra vez en soledad, puso el 0-2 a puerta vacía.

#LMF | Así fue el segundo gol de Riascos ante Santa Tecla pic.twitter.com/qn6dJWdQck — EL GRÁFICO (@elgraficionado) September 16, 2021

El Alianza tenía oficio y pegada para darle lugar al rival de reaccionar. Los pupilos del "Polillita" lo intentaron y con pases de primera ponían en aprietos a la zaga, pero a la hora de definir ya es otro cuento.

Para terminar con la mala fortuna del Tecla, Fabricio Silva puso el tercero con un autogol. Descalabro total y un partido más que termina en la lona. Pero la tormenta no pasaba y "el Cheque" tuvo el cuarto en una gran jugada individual por la banda derecha y al llegar al área, remató al primer poste ante la salida del meta perico y el poste le negó el tanto.

#LMF | Con este autogol de Fabricio Silva Alianza amplió su ventaja ante Santa Tecla. pic.twitter.com/jS7HUBvtVo — EL GRÁFICO (@elgraficionado) September 16, 2021

También estuvo cerca Harold Osorio, recién ingresado sobre los 80 minutos, tras una buena jugada de Tamacas pero el remate del juvenil albo pasó apenas desviado de la cabaña. Quien sí liquidó fue Juan Carlos Portillo para poner el 0-4 en el descuento tras una asistencia de Mitchell Mercado.