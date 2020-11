Alianza golea a Jocoro y retoma su confianza 

Alianza ganó sin apuros al Jocoro con un marcador de 4-1 en el estadio Cuscatlán y suma su segunda victoria consecutiva de la segunda fase del torneo Apertura, por lo que ahora es líder del grupo A con seis puntos.

A Jocoro le costó caro plantarse de tú a tú al Alianza en el Coloso de Montserrat, donde mostró uno de sus mejores presentaciones del torneo.

Los de Juan Cortés materializaron un gran encuentro en lo táctico tras mostrar un gran despliegue ofensivo y defensivo, a excepción del tanto del visitante.

Juan Carlos Portillo volvió a ser el mejor jugador albo tras marcar un doblete, que lo convierte en el máximo golpeador del torneo con seis tantos. Por otro lado, Alianza amplió a ocho sus partidos consecutivos sin perder.

Los paquidermos se volvían a enfrentar a Jocoro nueve meses después desde su último encuentro, donde fue la última vez que se le vio al equipo capitalino perder en la primera división.

Incidencias

La primera aproximación del encuentro se realizó añenas al minuto dos del encuentro a favor de Jocoro; tras una falta de Henry Romero, Yuvini Salamanca colgó un centró al área de Mario González, sin embargo, el fogonero, Elvis Claros, obstruyó la trayectoria del balón.

Un minuto después, César Flores sorprendió al meta Manuel González con disparo potente de pierna izquierda. El portero salvó a su equipo sacando al exterior el balón.

Sin embargo, Jocoro insistió. Por medio de otra jugada a balón parado, el equipo oriental estuvo cerca de abrir el marcador; fue Arnold Josué Meléndez, quien intentó disparar en dos ocasiones por los linderos del área chica, pero fue frenado por la defensa local, esto tras el desvío de un tiro libre de Salamanca.

Alianza intentó generar peligro por ambas bandas con Juan Carlos Portillo, por la izquierda y César afllres, por la derecha. Era el mexicano Felipe Ponce quien se encargaba de lanzar pelotazos hacia las bandas.

Al minuto 12, el azteca Ponce intentó vencer a González con un cabezazo, pero el balón llegó a las manos de Meme sin mayor peligro.

El equipo capitalino se adueñó del balón, buscó apertura y profundidad, pero el bloque defensivo de Jocoro se aplicó de buena forma.

Por otro lado, el arma más peligrosa del conjunto fogonero era el contraataque, por medio de esa táctica, el equipo oriental estuvo cerca de marcar el primero al minuto 22, cuando el hondureño Carlos Lanza quedó frente a Mario González, pero el disparo salió por afuera.

Un minuto después, al 23' Jocoro aflojó por primera vez la marca y lo pagó caro. Fue en el sector central donde César Flores realizó una gran jugada individual, que finalizó con la filtración de un pase a Juan Carlos Portillo, quien cruzó a Meme González para poner el primero en la pizarra. La Cabra, con este tanto, empataba a Nicolás Muñoz en la cima de goleó con cinco dianas.

Posteriormente, tras un amplio dominio paquidermo, lo más cerca que estuvo la escuadra de Carlos Romero de anotar fue al 38', luego de un desborde de Nelson Alvarenga, Carlos Lanza remató frente a González, pero el meta achicó bien y debutó la aproximación.

Sin embargo, al minuto 40, Alianza amplió su ventaja con otro tanto de Juan Carlos Portillo, quien aprovechó una serie de rebotes en el área para mandar el balón al fondo de la red. Con su sexto gol en el Apertura, la Cabra se puso al frente del tablero dejando atrás a Nicolás Muñoz.

Tras la vuelta de ambas escuadras al terreno de juego en la parte complementaria, nadie se esperó el descuento de Jocoro en apenas dos minutos de haber comenzado las acciones. Carlos Lanza descontó tras una desatención alba por el sector derecho.

El partido se volvió de ida y vuelta porque Jocoro, motivado en querer emparejar las acciones, quiso aprovechar su momento.

Sin embargo, el técnico español Juan Cortés no dudó en refrescar medio campo: mandó a Kike Contreras y a Mitchel Mercado por César Flores y Ponce.

El estratega europeo acertó, pues Contreras amplió la ventaja de Alianza tan sólo un minuto (57') después de haber ingresado. El tanto fue de buena factura, porque Kike la mandó dentro tras contactar con el balón de primera tras un pase de Mercado desde la izquierda.

Tres minutos después (60'), Oswaldo Blanco volvió a a sorprender a la zaga jocoreña tras culminar una jugada rápida que provino de un balón parado desde la derecha. El delantero colombiano sumó su tercer gol.

Tras el gol, el equipo de Juan Cortés no siguió el guión de partidos anteriores, donde se le crítico de haber bajado la intensidad tras ir en ventaja; en esta ocasión no fue así, sin embargo, el cuadro de Jocoro se preocupó más por no salir vapuleado del Cuscatlán.

El colombiano Michel Mercado tuvo la última del partido tras quedar solo frente a Meme, pero mandó por encima el balón. El Jocoro, pese a perder con goleada, salió del terreno de juego luchando hasta final.