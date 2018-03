Alianza espera una oferta del extranjero por Rodolfo Zelaya

Lisandro Pohl, presidente del Alianza, aseguró hoy que la razón por la que el delantero nacional Rodolfo Zelaya no aparece aún en la nómina de inscritos para el Apertura 2017 es poque se va a esperar hasta último momento por una oferta en el extranjero, la cual ya hizo un contratista."Estamos a la espera de esa oferta. Estamos evaluando la formalidad de eso, para ver si se le autoriza a que pueda salir. Eso lo está manejando un contratista. Vamos a esperar, nada perdemos con eso. Por ahora está en la selección", apuntó el titular de la dirigencia paquiderma.Esta no es la primera vez durante este año que Zelaya recibe ofertas para jugar fuera del país. En enero, en medio de la Copa Centroamericana, ejecutivos del Deportes Tolima de Colombia estuvieron interesados en el atacante, pero al final nunca hubo comunicación del equipo cafetero con la dirigencia alba.Otro de los jugadores que aún no ha sido inscrito en las filas del cuadro albo es el paraguayo Gustavo Guerreño.Ante eso, Pohl dijo que es solo por cuestión estratégica. "Queremos dejar una alternativa por cualquier cosa. Una lesión de última hora nos obligaría a hacer cambios", apuntó.Pohl reiteró además que Alexánder Larín se quedará en las filas albas. El volante salvadoreño ya fue inscrito para el Apertura 2017, descartando así su fichaje por el Juárez de la segunda división mexicana.