Alianza espera ofertas por el colombiano Óscar Guerrero

Una de las cuestiones que tiene pendiente el Alianza es finiquitar al volante colombiano Óscar Guerrero, quien fue puesto como transferible pero que aún no tiene una oferta de otro equipo.Los albos esperan que en los próximos días se haga una oferta formal por el jugador, o en todo caso no se concrete, finiquitarlo para dejarlo libre."Nosotros tenemos los cuatro extranjeros completos y en el caso de Guerrero, él tiene que esperar la oferta de algún equipo para que nosotros lo transfiramos. Si no llega una oferta tendríamos que finiquitarlo, porque ya no entra en los planes del Alianza y tiene que ser él quien busque nuevos caminos", explicó Edwin Abarca, gerente del Alianza.Al jugador ofensivo aún le quedan seis meses de contrato con los paquidermos y en las últimas horas ha salido a la luz que el FAS está pensando en él para reforzar su plantel, aunque aún no hay pláticas oficiales con los albos.