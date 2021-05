"Alianza es un rival complicado, pero nuestra mente es llegar a la final"

El usuluteco Jefferson Audir Polío, volante diestro de Luis Ángel Firpo, fue uno de las figuras que tuvo el equipo ultralempino para ganar su serie de cuartos de final ante los jaguares del Isidro Metapán ya que el jugador nacido hace 25 años en Santa Elena ha sido un bastión importante dentro del esquema táctico del argentino Roberto "Toto" Gamarra y de seguro lo será en semifinales ante Alianza.

¿Cómo vives estos primeros momentos como firpense tras conseguir el boleto a semifinales?

Creo que gracias a Dios en Firpo me han brindado la oportunidad de poder disfrutar de nuevo estas sensaciones que el fútbol te regala, siento que desde el 2019 cuando quedé campeón con Águila no había logrado sentir de nuevo esta alegría que el fútbol te regala, gracias a Dios llegamos a esta instancia donde creo que Firpo merecía llegar.

Tus dos goles ante Isidro Metapán sentenció la serie de cuartos de final...

Gracias a Dios que me brindó la oportunidad de anotar tanto en Usulután como en Metapán el sábado anterior. Siento que la labor de mis compañeros ha sido importante para esos logros personales, agradecido con ellos porque sin su aporte y apoyo no habría sido posible lograrlo.

¿No te costó adaptarte al fútbol de Firpo tras tu paso por Águila?

Creo que para mí fue un paso importante en mi carrera, en lo personal haberme decidido venir a Firpo, en Águila si es cierto el haber sido campeón de liga es algo que te llena mucho pero creo que lo logrado en Firpo ha sido el complemento que buscaba y que en Águila sentía ya no tenía esa oportunidad de crecer, en Firpo estoy jugando en la posición que más me conviene y creo que eso ha hecho diferencia para mi crecimiento futbolístico dentro de la cancha.

¿Hubo temor hace un año cuando decidiste cambiar de colores y de ciudad?

Si, como siempre todas las decisiones cuestan, aparte que todo lo que venía haciendo en Águila no fue fácil tomar esa decisión, cuando lo tomamos con mi papá la decisión de dejar al Águila y llegar a Firpo sabíamos que no sería fácil pero el trabajo ha marcado mi labor en Firpo, el trabajo que hemos hecho nos ha ayudado para superar toda dificultad que se nos ha presentado y gracias a Dios las cosas que he vivido en Firpo ha compensado tanto temor y sacrificio que teníamos en un inicio.

¿Cuál ha sido la mayor diferencia que has encontrado en Firpo?

Bueno, no cambia mucho, porque como Águila es un equipo grande, con sus responsabilidades, estoy jugando en mi posición y me siento bien porque es el lugar donde le puedo rendir más a Firpo, siento que en Águila me costó adaptarme como lateral derecho y en Firpo no juego allí, juego como volante por derecha y gracias a Dios se me han dado las cosas, he anotado dos goles en cuartos de final y siento que al final eso me ha ayudado para estar viviendo estos momentos con el plantel.

¿Ha sido difícil lidiar con el técnico Roberto Gamarra?

El profesor es una persona muy exigente, creo que eso nos ayuda porque muchas veces necesitamos que se nos llame la atención para poder hacer las cosas bien, es un profesor disciplinado, exigente y eso se refleja dentro de la cancha, la disciplina que nos inculca, lo que él trata de enseñarnos se mira dentro de la cancha.

Por poco se enfrentaban al Águila en semifinales, ¿te habría gustado eso?

La verdad, sí me habría gustado haberme enfrentado al Águila porque los dos equipos somos de oriente, estaba viendo el partido y habría sido lindo enfrentarnos al Águila, a final no será así, nos toca el Alianza, un equipo complicado, tiene grandes jugadores, estamos mentalizados para dar lo mejor en esta serie y nuestro pensamiento es avanzar a la final.

Con Alianza existe una espinita tras la derrota sufrida en Usulután en fase regular...

Es cierto, perdimos ese partido en casa, nos ganaron los dos partidos en la fase anterior, fueron por la mínima, en uno de esos partidos fallamos muchos goles, tenemos mucho respeto al Alianza pero Dios sabe que estamos trabajando, que tenemos un buen equipo, tal vez sin hacer tanto ruido, la serie será muy pareja.

¿Cómo te imaginás ese partido del próximo domingo por la tarde ante el Alianza en Usulután?

La verdad, complicado, debemos aprovechar la localía, somos fuerte en casa pero nos cuesta la definición, nos cuesta anotar y en eso debemos tener cuidado porque Alianza es de los equipos que te genera una o dos y te hacen goles, son muy efectivos y eso hace diferencia, siento que debemos aprovechar nuestras ocasiones de gol si en verdad queremos estar en la final, debemos ser efectivos, ellos son favoritos en esta serie y al final eso no importa, nos estamos mentalizados para dar la cara y buscar ese boleto a la final del próximo 30 de mayo en el Cuscatlán.