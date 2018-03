“Alianza es un Goliat para nosotros”

Manuel Carranza Murillo, técnico del Pasaquina FC, rival del Alianza en los cuartos de final del torneo Apertura 2017, reconoció que su equipo jugará contra el favorito del certamen, pero no descarta dar la pelea.

"Nos ha tocado bailar con la más fea porque sabemos que Alianza es un gran equipo, pero también Pasaquina va a luchar y no va a bajar los brazos nunca", afirmó el timonel salvadoreño.

Asimismo, dijo que como entrenador de los burritos le es grato enfrentar al favorito al título.

"Me motiva, yo no me preocupo, siempre dije que el rival que tenés enfrente debés encararlo. Alianza es un Goliat contra nosotros, son los favoritos y nosotros vamos a tratar de aruñar y estar ahí para pasar a la siguiente fase", comentó sonriente.

AJUSTES PENDIENTES

Sobre el cambio de chip para la ronda de los mejores ocho, en donde se juega la ida este miércoles, Carranza Murillo señaló qué debe corregir.

"Yo creo que el ajuste que debemos hacer es de actitud, de personalidad adentro de la cancha, porque sabemos lo que tiene Alianza y cómo nos van a jugar. Vamos a trabajar este corto tiempo que nos queda y sabemos que tenemos un equipo limitado", analizó el también exjugador de la liga mayor.

"De repente podemos dar la sorpresa, nadie nos quita que podamos sacar una mano y dar un golpe y noquear, no estamos lejos de eso. (Ante Santa Tecla) mostramos una actitud que no está adecuada a un equipo clasificado pero tenemos el material para poder luchar contra Alianza", puntualizó.