Alianza es el super líder del Clausura 2017

#LMF | Universidad El Salvador e Isidro Metapán realizan el calentamiento.

Se enfrentan a las 5:30 p.m.

Fotos: @bazucapenate pic.twitter.com/6wyyvsJ87K — EL GRÁFICO (@elgraficionado) February 8, 2017

Asi salismo esta noche https://t.co/81uheSKdIQ — Sonsonate FútbolClub (@Sonsonatefc) February 9, 2017

#LaPreviaAguilucha Los 11 escogidos por el DT Casanova para esta noche y que lucharán por llervarnos los 3 puntos a San Miguel. #VamosÁguila pic.twitter.com/eFn9sSV3QA — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) February 9, 2017

Alianza se convirtió en el gran ganador de la jornada al derrotar a Municipal Limeño y mantener su racha victoriosa que lo tiene como super líder del torneo.La Universidad de El Salvador ha iniciado a todo vapor el torneo y luego de su gran victoria ante Limeño busca dar otro zarpazo ante el Metapán que busca la redención tras la derrota del pasado fin de semana.Y el objetivo comenzó a tomar forma desde el minuto 26 cuando Harold Alas abrió el marcador para los universitarios, pero al 35 el argentino Alexis Ramos puso el empate a uno.Recién iniciado el segundo tiempo, los metapanecos se pusieron en ventaja con un gol de Josué Odir Flores.Empero, los escarlatas volvieron a encontrar en Christian Gil a su goleador cuando al minuto 81 logró el empate, queduró poco a los académicos, puesto que tres minutos después Ramos marcó su doblete y el que significó la victoria de los caleros.En el estadio Ana Mercedes Campos, los emplumados buscan volver a la senda de la victoria tras empatar el sábado anterior contra FAS y de paso cortar el buen inicio del líder de la tabla acumulada que en la fecha pasada derrotó al Metapán.La novedad en el once de los cocoteros para esta noche es la titularidad de Luis Contreras en la portería en lugar de Óscar Martínez, a quien le fue achacado el tanto recibido el sábado anterior.En los primeros 20 minutos fue el local el que tuvo la iniciativa al punto de exigir en al menos dos ocasiones las estiradas del portero emplumado Benji Villalobos. Primero a un tiro de Yosimar Arias, y luego ante un cabezazo de Jossimar Moreira.Pero Águila no se quedó atrás y al 37 estuvo muy cerca de anotar, en dos ocasiones, por medio de Víctor García y Deris Umanzor.El que no perdonó en el segundo tiempo fue el uruguayo Danilo Peinado, al minuto 72, para poner arriba a los emplumados.Luego, al '84Víctor García sacó un potente disparo que venció a "Motor" Contreras para sentenciar el marcador.Por su parte, en el estadio Sergio Torres, Firpo se enfrenta a un urgido Dragón que ocupa de una victoria para poder comenzar a restar en la diferencia por el descenso.La buena noticia para los pamperos fue el regreso del técnico Juan Ramón Sánchez al banquillo tras completar su recuperación por la operación de su rodilla.Sin embargo, en la cancha las cosas no se le daban de la mejor manera porque al minuto 50 el portero Julio Martínez se hizo un lío y empujó el balón al fondo de su meta para dar la ventaja a los dragonianos.





ALIANZA 5-2 MPAL. LIMEÑO



El líder del torneo, con cuatro victorias consecutivas, recibe en el estadio Cuscatlán, a Municipal Limeño con la intención de mantener la buena racha, además de la ventaja en lo más alto de la tabla.



Y todo se puso de cara a los albos cuando al minuto 16 el paraguayo Gustavo Guerreño se encontró con un rechace del portero Abiel Aguilera para conectar de cabeza con el balón y enviarlo al fondo de la red. Es el primer gol del sudamericano con la camiseta de los albos.







Empero al 23 el argentino Carlos Del Giorno, con un remate desde el borde del área marcó el empate tras un tiro que se coló en el ángulo de la meta de Óscar Arroyo.







Nueve minutos más tarde, una carga sobre Óscar Cerén propició un penalti que fue cobrado por Juan Carlos Portillo para anotar su cuarto gol del torneo y la ventaja para los albos.







Justo antes de acabar el primer tiempo el mismo Cerén aportó el tercero, nuevamente, desde el punto de penalti.



En la segunda parte, los albos quedaron en ventaja numérica en la cancha, luego que Pastor Melgar viera tarjeta roja por acumulación de amarillas, las cuales se dieron por sendas manos.



Eso si, Limeño no perdió las ganas y se vio beneficiado por una mala decisión del asistente del árbitro Marlon Mejía, quien validó un gol que no fue y que metió de nuevo a los orientales en el juego.







Pero con la llegada de Hérbert Sosa y Rodolfo Zelaya los blancos encontraron tranquilidad, la cual fue plasmada con el tanto que logró al 73 Luis Hinestroza.





Y para cerrar la cuenta apareció Alex Larín, quien ingresó en el segundo tiempo, para poner el quinto tanto.