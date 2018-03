Alianza es el nuevo líder del Clausura 2017 de la primera división salvadoreña

SAN SALVADOR. El Alianza ocupa hoy el primer lugar del torneo Clausura 2017 tras lograr una victoria por 2-0 ante el Chalatenango, en la cuarta jornada del campeonato de primera división.Los albos contaron con goles de Herbert Sosa y Rodolfo Zelaya para vencer a un cuadro chalateco que apenas ha sumado un empate en el actual certamen.El cuadro paquidermo llegó a siete puntos, los mismos que tienen Águila, Sonsonate, Metapán y Firpo, pero su mejor diferencia de goles y el hecho de tener un partido menos lo pone en la cima de la tabla.El Alianza trató de hacerse del control del esférico desde el arranque del encuentro, pero los norteños no se amilanaron y también tuvieron aproximaciones, principalmente en las piernas de Williams Reyes y de Bladimir Díaz.Por su parte, el Alianza tuvo dos ocasiones claras, la primera al minuto 10 en la cabeza de Gustavo Guerreño, tras un pase de Herbert Sosa. Luis Hinestroza lo intentó dos minutos después con un remate de media distancia.El volante Herbert Sosa abrió la cuenta a favor de los paquidemos al minuto 20, tras aprovechar una asistencia de Rodrigo Rivera y con un toque magistral sorprendió al portero Rafael Lucha para anotar el 1-0 en el marcador.

Herbert Sosa marca el 1-0 del Alianza sobre el minuto 20 ante el Chalatenango. Los capitalinos son superiores en el partido. A video posted by El Gráfico (@elgraficionado) on Jan 29, 2017 at 1:53pm PST

Acá están algunas imágenes que dejó el primer tiempo:En la segunda parte el Chalatenango quiso buscar el empate, pero no encontraba una manera ordenada para inquierar la portería que defendía Óscar Arroyo.Por ello, el técnico Jorge "el Zarco" Rodríguez sintió la calma para refrescar su onde y buscar más goles. Envió a Rodolfo Zelaya, que había empezado el partido en el banquillo, y por la izquierda metió a Juan Carlos Portillo, para buscar más velocidad y centros.Pero la mejor conexión con Zelaya la tuvo Óscar Cerén. El de Quezaltepeque corrió la banda derecha al minuto 75 y envió un centro a la entrada del área pequeña, para que Fito llegara y punteara la pelota con tranquilidad. Fue el 2-0 para el Alianza.

Alianza derrotó 2-0 al Chalatenango. Así marcó Rodolfo Zelaya el segundo tanto. A video posted by El Gráfico (@elgraficionado) on Jan 29, 2017 at 3:14pm PST

En el oriente del país, el FAS no logra encontrar el camino hacia la victoria y sacó un empate sin goles en Pasaquina.Ahora los tigrillos llevan 12 juegos sin poder ganar, una de las rachas más largas de su historia en torneos cortos.Los primeros minutos no tuvieron un dominador claro de las acciones y las llegadas fueron escasas.El Pasaquina buscó sacar provecho con jugadas por el costado derecho, pero el FAS se plantó bien. Los felinos no arriesgaron demás y aseguraron el traslado del esférico.





En el segundo tiempo, el Pasaquina se vio obligado a reforzar su departamento ofensivo, y fue así como el técnico David Omar Sevilla mandó al nacional Rommel Mejía y al hondureño Beneth García.

Fue entonces cuando el portero Martín Coloca comenzó a figurar en FAS. El argentino mostró buenos reflejos y evitó algunas acciones de gol que provocó el Pasaquina.El resto del segundo tiempo fue improductivo para ambos equipos, que terminaron conformándose con el 0-0 en el estadio San Sebastián.