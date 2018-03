“Alianza es el mejor equipo”

La posibilidad de llegar a los 100 goles o el invicto de 26 partidos no hacen tanto ruido en la cabeza del delantero albo, Rodolfo Zelaya, como lo genera ganar la corona 12 para los albos en el juego de este domingo, contra Santa Tecla. Al atacante le da igual quien anote con tal de quedarse con la corona en la tercera final consecutiva contra los tecleños.

Zelaya reconoció que todo el equipo llega en buenas condiciones para dar el mejor esfuerzo para lograr el gran objetivo.

Qué de diferente puede tener esta final a comparación de las dos anteriores?

Todas las finales son diferentes. Ahora estamos en una final más. Vamos a tratar de dar el máximo esfuerzo dentro de la cancha, porque ese es el objetivo que nosotros nos trazamos en cada torneo.

¿Algunos de sus compañeros han han hablado de que hay que ser fuertes. Alianza está fuerte en esa parte?

Mentalmente estamos fuertes. Lo hemos demostrado en todo el torneo. Tenemos 26 fechas sin perder. No es nada fácil, ningún equipo lo ha logrado. Estamos a un pasito de quedar campeón invicto

¿Qué tanto valoran el invicto?

Se valora mucho por todo el esfuerzo que hemos hecho en todos los partidos, jornada a jornada. Ahora estamos en uan final y una final se debe ganar. Eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros este domingo.

¿Los goles llegaron para usted casi al cierre de la fase regular. Eso lo motiva para lo que viene?

Todos saben que tuve la lesión empezando el torneo. Estuve bastantes fechas afuera, pero estoy jugando, ayudando a mi equipo y compañeros. Si me toca jugar el domingo, daré mi máximo esfuerzo. Hay que tratar de hacer bien las cosas para ganar ese título.

¿Qué piensa de la confianza otorgada para ser capitán del equipo en juegos cruciales de este torneo?

Es una gran responsabilidad. Creo que lo he sabido llevar bien. Ojalá que este domingo culminemos bien ese esfuerzo del grupo con el título

¿Considera como una revancha esta tercera final consecutiva contra Santa Tecla?

Revancha, tal vez no. Más allá de que ellos nos hayan ganado las últimas dos finales, nosotros estamos comprometidos con nosotros mismos en tratar de hacer bien las cosas. Ahora nos toca Santa Tecla es una nueva final. Vamos a tratar de ganarla. Daremos nuestro máximo esfuerzo. Confío en Dios y mis compañeros en que este domingo vamos a levantar ese título.

¿Qué versión de Santa Tecla esperan el domingo?

Realmente, Santa Tecla no tiene jugadores qye tuvo en el torneo pasado. Pero también a nosotros nos pasa lo mismo. Ahora hay jugadores que han venido a aportar mucho; lo han demostrado en esta temporada. Estoy seguro de que ellos nos van a ayudar este domingo.

¿Es más sólido este Alianza?

No sé si es más sólido, pero han venido refuerzos que nos vinieron a aportar mucho. Igual, los que estaban en el torneo pasado nos vinieron a aportar mucho. Lastimosamente, pues los partidos son distintos. Ahora se viene una nueva historia y trataremos de dar nuestro máximo esfuerzo.

¿Cómo llega a la final en lo físico?

Físicamente llegó bien. En los últimos partidos he jugado bastante. Todo el equipo está bien. El domingo vamos a dar ese esfuerzo. Yo tengo que demostrar dentro de la cancha, esté gordo o no. No me interesa eso. La verdad es que lo he demostrado estando fuera de forma o como sea, dentro de la cancha

¿Qué opina de la posibilidad de poder llegar a los 100 goles este domingo?

Ojala que sí. Lo importante es el trabajo del grupo. Si me toca marcar, bienvenido sea. No importa quién marque, lo importante es ganar ese título. Ahorita no me interesan los 100 goles. Lo que me interesa es ganar ese título. Ahora estamos tranquilos . Estamos con ganes de que sea domingo para poder estar ahí dentro de la cancha y que toda nuestra gente esté para apoyarnos.

¿Ve un estadio lleno para el domingo?

Realmente sí, porque somos la mejor afición del país. Somos el mejor equipo, también. Seguro de que ese estadio va a estar lleno