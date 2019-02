Alianza enfrentó al Santa Rosa Guachipilín en una cancha en mal estado

Para la afición del Santa Rosa Guachipilín fue un atractivo la visita del Alianza por la ida de los octavos de final de Copa El Salvador, pero su cancha levantó la polémica en esta jornada de la competición, debido a las notables malas condiciones del campo.

A simple vista el escenario de los cangrejeros, la cancha José Hernández no está en buen estado. Hay sectores donde no hay grama, no se ve pareja y el balón rebota mucho y la marcación no fue la ideal.

Este es el estado del estadio José Hernández de Santa Rosa Guachipilín para el partido entre Alianza y el AD Santa Rosa. Fotos @zeladauceda pic.twitter.com/AHaYHPC302 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 6 de febrero de 2019

El entrenador del Santa Rosa, Carlos "Ché" Martínez, habló con El Gráfico previo al encuentro: "El campo es pequeño, corto, pero nosotros nos adaptamos a este donde entrenamos y jugamos. Hay muchos campos así en El Salvador. Nuestra idea es que el equipo intente jugar con el balón a ras de piso a pesar de las condiciones que se tienen y que no vuelva a jugarse al pelotazo como se hacía antes. Nos ha costado un poco esto".

El timonel agregó sobre el estado de la cancha: "es un terreno que está en mal estado y que es accesible para todo el mundo, acá se realizan torneos municipales. Como equipo quisiéramos que la cancha estuviera bien, está algo golpeada pero la directiva hace esfuerzos para darle mantenimiento, esperando que tal venga el invierno y crezca la grama en algunos sectores".

Habló también del incentivo de enfrentar a los albos. "Santa Rosa Guachipilín es un equipo nuevo, se le fueron siete jugadores, algunos a Metapán y otros a Titán. Este equipo está acoplándose y es un incentivo bonito enfrentar al Alianza que trae a muchos jugadores Desu primera plantilla".