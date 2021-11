Alianza: el nueve veces líder

A falta de una jornada para que termine la fase regular del torneo Apertura 2021, ya se conoce quién será el líder del certamen. El Alianza terminará el certamen en la cima con una amplia diferencia de puntos con respecto al resto de los equipos de la Liga Mayor.



Con más de diez puntos de ventaja con respecto al segundo lugar, el equipo paquidermo llegará al último partido de la fase regular que será ante Jocoro, a disputarse en el estadio Cuscatlán, compitiendo solamente contra su récord de 51 puntos en torneos cortos, marca a la que volvería a llegar si obtiene el triunfo.



En los dos torneos anteriores, el Clausura 2021 y el Apertura 2020, el Alianza fue el equipo que más puntos hizo en los 16 partidos disputados en las dos fases de grupos de cada certamen.



Para el Clausura 2021, el cuadro albo acabó con 34 puntos, a pesar de que en la fase de la hexagonal se posicionó en el segundo lugar; lo mismo pasó en el Apertura 2020, torneo en el que hizo 35 puntos, pero que en la fase de la hexagonal terminó en el segundo puesto.



El Clausura 2020 fue declarado desierto tras haberse disputado 11 jornadas debido a la pandemia por Covid-19. Hasta ese momento, el cuadro capitalino se ubicaba en el tercer lugar con 16 puntos, separado por cuatro puntos del líder, Once Deportivo.



A excepción de ese campeonato, Alianza ha terminado como líder desde el Clausura 2017 en los torneos en los que se han disputado 22 jornadas; es decir seis de manera consecutiva (Clausura 2017, Apertura 2017, Clausura 2018, Apertura 2018, Clausura 2019 y Apertura 2019) y una alterna (Apertura 2021); y culminó las fases regulares como el equipo que más puntuó en dos ocasiones (Apertura 2020 y Clausura 2021), a pesar de no acabar primero de grupo en la hexagonal.



A pesar de tener unos números destacados en el actual torneo, para el entrenador del Alianza, Milton “Tigana” Meléndez, el objetivo a cumplir es obtener el triunfo en la final del certamen.



“Los objetivos ya están claros, nosotros hablamos que todo lo que hemos hecho hasta ahora, que si no estamos disputando la final el próximo 19 de diciembre y no ganamos el título, todo esto que hemos hecho sería un fracaso", dijo el “Tigana''.