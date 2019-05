Alianza, el equipo más popular del país, según encuesta de LPG Datos

El Alianza FC es, de acuerdo con la encuesta 2019 de LPG Datos sobre fútbol nacional, el equipo más popular del país, confirmando una tendencia de la última década.

En el paso de los últimos 10 años, el Águila perdió esa condición, y en cinco de los nueve sondeos más recientes de la unidad de investigación social de Grupo LPG, los capitalinos ocuparon el primer lugar, a la pregunta de cuál es su equipo favorito.

De la lectura de las preguntas sobre fútbol hechas anualmente entre 2009 y 2019, también se descubre que la afición por el deporte rey ha bajado.

Según el estudio que LPG Datos hizo en febrero, sobre una muestra de 1,500 personas, el Alianza es el equipo favorito con 10.9 % de las preferencias; el Águila fue segundo con 6.5 % y el FAS, tercero (5.5 %).

Hay una proporción directa entre la popularidad de los equipos y sus resultados deportivos. Hace 10 años, cuando se consagró campeón del Apertura 2009 ante el Águila, el cuadro santaneco era el más querido de la población, con el 11.7 % de adhesión en aquel momento.

En ese entonces, el Alianza estaba en el extremo opuesto de lo que es hoy: peleaba por no descender ante El Roble, en un repechaje definido 3-1 en el Cuscatlán. No obstante, no bajaban de la tercera grada de popularidad con 8.1 %.

Pero las últimas cinco finales del fútbol mayor, de las que ganó dos y perdió tres ante el Santa Tecla, más los campeonatos cortos de 2011 y 2015, así como la llegada de jugadores de renombre a nivel nacional y sus últimas actuaciones a nivel internacional han permitido a los albos ser el equipo que está en boca de la mayoría de encuestados.

Sin ganar un título desde diciembre de 2009, el FAS no fue el rival del Alianza en este sentido; el Águila, cinco veces finalista y una vez campeón en este decenio, figuró tres de esos años como el más popular, la última vez en 2017.

Los elefantes primaron en los sondeos de 2011 (9.9 %), 2013 (9.5 %), 2016 (7.7 %), 2018 (10.2 %) y en 2019, cuando alcanzó su puntaje más alto (10.9 %).

Águila lo sigue pero bastante lejos de sus números de 2010 (10.5 %) y 2017 (8.6 %), con 6.5 %, su menor cifra en toda la década de estos estudios.

Pasa lo mismo con FAS, que perdió tres puntos respecto de 2015, cuando firmó su último subcampeonato; ahora tiene el 5.5 % de preferencias.

PREMIO AL ESFUERZO

Según Jorge Rodríguez, entrenador de Alianza, finalista en cinco ocasiones y dos veces campeón con los paquidermos, que el capitalino sea el equipo con más preferencias en el país en 2019 se debe “al rendimiento que el equipo ha tenido”.

“Es el quinto torneo consecutivo en que se finaliza primero de las vueltas regulares, y en esos cinco torneos hemos logrado dos campeonatos y se han perdido dos también, el balance es 50 y 50”, dice “el Zarco”, que también ganó coronas, tres, como entrenador del Isidro Metapán.

La encuesta de LPG Datos también dejó esta estadística.

“Muchos aficionados nos felicitan, aun en las derrotas, porque el Alianza nunca había gozado de un momento parecido en toda su historia, y para nosotros es importante seguir trabajando, rindiéndole a los aficionados y a la directiva y que los jugadores que están acá estén contentos”.

Narciso Orellana, jugador titular indiscutible en el equipo y quien ya sabe qué es ser campeón vestido de blanco, coincidió en que lo deportivo influye en el aumento de las preferencias. “En estos últimos torneos hemos demostrado de qué estamos hechos. Ganamos un campeonato invicto, también hemos demostrado en la Liga de Campeones de CONCACAF, en la que hicimos un buen torneo”.

Los vicentinos, de acuerdo a la encuesta, los más futboleros. Más detalles en la edición print de LA PRENSA GRÁFICA.

De la lectura de los sondeos del último decenio también se establece la regularidad de los tres grandes como el corazón de la primera división: entre Alianza, FAS y Águila suman al 22.9 % de las preferencias. Dos de los 12 participantes en la campaña 2018-2019 no figuraron entre las respuestas, y solo dos de ellos, el vigente campeón Santa Tecla y el descendido Luis Ángel Firpo, superaron el 2 % de adhesiones.