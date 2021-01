Alianza domina en el Cuscatlán

Alianza ha tenido en el estadio Cuscatlán a uno de sus principales aliados en este Apertura 2020 y con esa premisa recibirán al FAS en las semifinales del torneo en un campo que les beneficia y que conocen bien.



No es nada nuevo decir que Alianza sale favorecido cuando juega en el Cuscatlán y en este torneo no ha sido la excepción.



En lo que va de torneo, los albos han jugado en el Cusca en diez ocasiones, contando los partidos que fue deportivamente visitante en los partidos contra Atlético Marte y el saldo en general fue arrasador.



Porque Alianza fue muy superior pese a que pueda considerarse que no sacó las victorias con la misma claridad y calidad que en otros torneos. Los ahora dirigidos por Milton Meléndez cerraron con una derrota y un empate la fase regular. El resto fueron victorias.



Es decir que la ventaja en el Coloso para los albos es abrumadora. Águila ha sido, de momento, el único equipo que le ha sacado una victoria en casa y fue precisamente en la derrota que concluyó con el despido del técnico español Juan Cortés en la jornada 8 de la segunda fase, en diciembre pasado.



Pero antes fue el Chalatenango el que se atrevió a poner en aprietos los registros de los capitalinos en el estadio Cuscatlán. Por la jornada 4 de la fase de grupos, los norteños rescataron un empate 1-1 que bien pudo ser a su favor, sino es por la fortuna que aquella tarde jugó a favor de los locales.



FORTÍN BLANCO



Siempre le ha jugado a su favor. El estadio Cuscatlán ha sido durante muchos años el sitio favorito de Alianza para sentenciar sus partidos, gustar, golear y también marcar diferencia. El equipo ahora ha ido en ascenso y saben que iniciar en casa puede ser fundamental para llevar ventaja en la vuelta.



Para el enfrentamiento contra FAS por las semifinales de este Apertura 2020, en Alianza saben la importancia de sacar ventaja. El lateral derecho Bryan Tamacas, en su primer torneo con los paquidermos, consideró que será fundamental imponer la ventaja que significa la localía.



"Nosotros venimos de menos a más, cada vez estamos más fuertes y eso es lo importante que nosotros acá en casa vengamos fuerte, hagamos nuestro fútbol y saquemos un resultado importante" , dijo el jugador albo.



Alianza intentará volver a poner las estadísticas a su favor para sacar ventaja, cerrar la serie en Santa Ana y apuntarse una final más en el fútbol salvadoreño.