Alianza defiende el liderato y su racha ante Platense

Alianza tratará de prolongar su racha de nueve partidos sin conocer la derrota ante el Platense en el estadio Cuscatlán, duelo en el que los albos retoman el torneo Apertura 2021 luego de la pausa por los partidos de la selección de El Salvador en la octagonal.

Los albos no pierden desde la fecha 3 cuando cayeron por 2-1 ante el Chalatenango en el estadio Gregorio Martínez.

En el partido ante los viroleños, el cuadro capitalino también expone el liderato del torneo y buscará su novena victoria del campeonato que le permita seguir en la cima, al margen de lo que suceda en el clásico nacional FAS-Águila.

Alianza es líder con 27 puntos, mientras que el Platense tratará de sumar en el Cuscatlán para seguir en zona de clasificación y tratará de amargarle la tarde a los paquidermos.

Los gallos son sextos con 19 puntos y no quieren otra derrota seguida después de perder por 1-3 ante Luis Ángel Firpo el sábado 9 de octubre en el estadio Antonio Toledo Valle en juego adelantado de la jornada 14.

El técnico Milton Meléndez anunció que el capitán del equipo capitalino, Marvin Monterroza, será ausencia en el partido de este domingo a quien darán descanso tras participar en los tres partidos de la selección nacional durante la fecha FIFA de octubre.

Mario, Jacobo, Bryan Tamacas, Narciso Orellana y Mario González fueron otros de los jugadores albos que sumaron minutos con la azul y blanco.

En la primera vuelta, el Platense empató 2-2 ante los albos en el Toledo Valle, duelo en el que estuvo en ventaja con el doblete de Víctor Landázuri, pero Alianza logró reaccionar.

El cuadro albo encontró el 1-1 con un golazo de Rodolfo Zelaya, al minuto 25 y al minuto 78 apareció Henry Romero en el área para mandar el balón al rincón bajo con un disparo raso.

En el cierre de la jornada 13, el Once Deportivo enfrentará al Jocoro en el estadio Arturo Simeón Magaña a las 3:00 de la tarde.



El cuadro fronterizo no quiere ceder puntos en casa y espera un tropiezo del FAS para desplazarlo del segundo puesto. Pero ganarle al equipo fogonero no es tarea fácil ya que suma ocho fechas sin perder y es cuarto en la clasificación con 19 unidades.



Once Deportivo viene de sacar un empate de 1-1 ante Limeño en Santa Rosa en partido adelantado durante la fecha FIFA y logró sacarle los tres puntos al Águila en el Barraza.

En casa, el Once Deportivo ha dejado ir puntos claves para estra peleando el liderato. En la fecha 1-0, el Marte logró sacarle u empate de 0-0, mientras que Alianza y FAS sumaron de a tres.

La racha sin derrota del Alianza

Fecha Resultado

3 Chalatenango 2-1 Alianza

4 Alianza 2-2 Firpo

5 Once Dep. 0-1 Alianza

6 Alianza 1-0 FAS

7 Metapán 1-2 Alianza

8 Alianza 3-1 Marte

9 Santa Tecla 0-4 Alianza

10 Alianza 2-1 Águila

11 Jocoro 3-3 Alianza

12 Limeño 0-3 Alianza