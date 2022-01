Alianza consigue su primer triunfo del Clausura ante el Chalatenango

Con goles de Óscar Cerén y de los colombianos Franco Arizala en su debut en el Cuscatlán y de Michel Mercado, el campeón Alianza se reencontró con el triunfo a costa de un Chalatenango que logró por medio de Carlos Anzora de penal descontar en el marcador para que los albos dejaran atrás su mal comienzo de liga y buscar así recuperar el terreno perdido.

Juego clave no sólo para Alianza, urgido de un triunfo, de forma convincente o no, pero necesitado de ganar este juego para romper su racha de derrotas y no prolongarla para evitar avivar la crisis deportiva con que comenzó en este torneo la defensa de su título de liga.

Juego con un fútbol veloz por las bandas, donde Alianza pudo haber logrado en los primeros 10 minutos de juego abrir el marcador cuando a los cinco minutos el portero Henry Hernández rechazó bien el derechazo de Ezequiel Rivas tras una buena jugada personal del ariete oriundo de Sensuntepeque.

Tres minutos después fue el sonsonateco Juan Carlos Portillo el que falló sobre la portería sur de los norteños al rematar ligeramente desviado del poste izquierdo un balón cedido desde el medio campo.

Los alacranes buscaban sorprender también por las bandas, donde Denis Pineda por la izquierda y Leo Menjívar por la banda contraria metían en problemas a los laterales blancos.

Alianza perdonó de nuevo a los morados cuando al 20' estrelló Ezequiel Rivas el balón en el travesaño cuando retomó un mal rechazo de Ascencio.

Pero los albos hallaron por fin la puerta norteña un minuto después del aviso de Rivas cuando el colombiano Arizala habilitó en gran forma a Óscar Cerén quien no dudó en rematar a ras de grama a portería ante la salida de Henry Hernández.

El Chalatenango no despertaba y Alianza mantuvo su tren de juego para alcanzar al 30' el 2-0 gracias al frentazo de Arizala quien culminó un asocio entre Ezequiel Rivas y Juan Carlos Portillo quien dejó su banda para unirse por la derecha y tras recibir el balón de Rivas llegó "la Cabrita" para mandar un fino y certero centro de derecha que encontró el cabezazo del goleador cafetero quien firmó su tercer gol en la liga paga empatarle al panameño-salvadoreño Nicolás Muñoz el liderato de goleo con tres anotaciones.

El gol en contra obligó al sancionado Erick Dowson Prado a modificar su esquema donde debió sacar tanto a Landaverde como a Barahona para enviar a Fernando Valladares y a Carlos Anzora al campo de juego y buscar enderezar su barco que daba avisos de zozobra.

La visita logró por fin al 41' asustar la zona baja del campeón nacional cuando Galdámez Coca probó con un fuerte remate desde fuera del área mayor que el portero Yimi Cuéllar contuvo en dos tiempos al matar primero la fuerza que llevaba el balón para atraparla.

El primer tiempo terminó con un marcador mentiroso ya que los albos pudieron haberse ido al descanso con un marcador mayor que el 2-0 que firmó.



REACCIÓN TARDÍA

El segundo tiempo comenzó frenético, no solo con el ingreso de los colombianos Héctor Rentería y Carlos Salazar en lugar de Guevara y Galdámez Coca en el ataque norteño, también por el penal que fabricó el AD Chalatenango apenas a los 30 segundos de haberse iniciado la parte final del partido.

Un balón que tomó Denis Pineda frente al área sur defendida por los albos quedó en corto para Carlos Anzora quien remató de zurda a portería pero el brazo de Rubén Marroquín se interpuso en la trayectoria de la pelota, acción que el juez Waldir García no vaciló en señalar el punto penal.

El propio Anzora cobró la pena máxima de forma impecable para el 2-1 al 47'.

El gol norteños avivó el partido a tal grado que tres minutos después el colombiano Carlos Salazar falló el gol del empate cuando un remate desde fuera del área fue rechazado a medias el portero Cuellar quien dejó a merced de Salazar para rematar a placer, pero su derechazo salió desviado del poste izquierdo de la portería de los albos.

Alianza respondió por primera vez en el segundo tiempo al 57' pero el derechazo de Michel Mercado salió desviado y elevado luego que se juntó con su compatriota Arizala para montar la contra.

El jamaicano Kemal Malcolm ingresó por los alacranes y Elvin Alvarado por los elefantes al 61' como parte de la estrategia de los dos técnicos nacionales.

Juan Carlos Portillo falló el gol de la tranquilidad al 62' cuando el sonsonateco se quitó la marca de Ortega con un bello "sombrero" dentro del área pero remató mal de derecha a la hora en que Hernández salía para achicar el ángulo de tiro ya que el balón se elevó del palo mayor de la portería norte.

Meléndez mandó a falta de 13 minutos del final a Fito Zelaya y al Harold Osorio en lugar de Arizala y de Portillo respectivamente.

Zelaya se le negó el gol en su primer chance que tuvo apenas dos minutos de haber ingresado cuando un centro desde la izquierda de Alvarado permitió que el ariete usuluteco pechara la pelota y remata a portería, pero el portero Hernández logró en dos tiempos atajar el balón muy cerca de la línea de gol.

Alianza estaba cerca del gol de la tranquilidad, tanto que llegó a siete minutos del final gracias al oportunismo de Michel Mercado cuando el atacante colombiano acompañó la jugada de Zelaya quien al recibir el balón de Osorio mandó un globo que "bañó" a Hernández cuando el portero capitalino buscó taparle el ángulo de tiro del "22", pero el balón chocó en el travesaño pero allí echaba Mercado quien a placer y sin marca cabeceó para firmar el 3-1 y romper una sequía de goles que arrastraba desde el Clausura 2021 para darle a los albos un triunfo que pedía a gritos su fanaticada blanca.