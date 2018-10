Alianza consigue 21 juegos invicto, ¿qué piensan en el equipo?

El Alianza logró mantener su invicto en la visita a la cancha de Audaz. Ahí, en el torneo anterior, dejó escapar un invicto de 42 juegos, tras ser derrotado por 2-1.

Pero de parte de los albos se valoró el esfuerzo realizado para sumar ahí. "Esta es una cancha complicada. Sera hasta el final cuando sabremos si hoy pedimos un punto o lo ganamos. Fue un partido duro y la gente se lleva un buen espectáculo. Lo del invicto es para las estadísticas, si bien quiere decir que el equipo no pierde . El resultado termina siendo justo", dijo Rafael García, cancerbero uruguayo de Alianza.

Por su parte, Jorge Rodríguez, entrenador de Alianza, calificó de cerrado el compromiso ante los coyotes.

"Hubo entrega de parte de los dos equipos. Se nos dio un empate, que ya es historia para nosotros. Ahora tenemos que preparar el siguiente partido. No hay presión en Alianza por el invicto, pero sí es una obligación no perder en Alianza. Lo del invicto de 21 partidos no es importante para nosotros", apuntó el estratega del equipo blanco.

Por su parte, el timonel de Audaz, William Renderos Iraheta, indicó que su equipo ha vendido en ascenso luego de cuatro partidos al hilo. "Hicimos un buen juego. El gol de Alianza fue espectacular y ante las individualidades no se puede hacer nada. Respondimos a las exigencias de Alianza", apuntó el técnico del equipo de los coyotes.