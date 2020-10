Alianza confirma la salida de Óscar Cerén

La relación de Alianza con el volante Óscar Cerén llegó a su fin en buenos términos. El equipo capitalino confirmó esta tarde que el jugador abandona la institución y no disputará el Apertura 2020 para jugar en el fútbol de Europa, específicamente de España.

Alianza manifestó en un comunicado que "creemos en las oportunidades de crecimiento, por lo cual, el jugador Óscar Cerén continuará desarrollándose en España, dejando las filas de los albos en este Apertura 2020".

Agregan que el jugador ayudó a conquistar varios objetivos tras su llegada al equipo en el 2016, tras un paso largo por el Juventud Independiente, Águila y Metapán.

Por su parte el vicepresidente deportivo de Alianza, Pedro David Hernández, mencionó que "Cerén terminó contrato con nosotros la temporada pasada, teníamos un acuerdo de palabra con él en el sentido que de concretarse su opción de salida del país él podía seguir jugando con nosotros", aclaró el dirigente blanco.

Hernández dijo además que no puede profundizar más detalles de su fichaje al extranjero por petición del propio jugador quezalteco.

"A él le salió a Dios gracias su oportunidad de salir del país, pero quiero decir que él en este tema nos pidió confidencialidad sobre brindar mayores detalles y nosotros como equipo lo respetaremos, pero reitero que como Alianza no es sorpresa su salida del país, era algo que ya se había hablado con él, que cuando nos confirmara el cierre de sus negociaciones nosotros como Alianza sacaríamos el comunicado al respecto; nosotros no vamos a cerrar cualquier salida de algún jugador al extranjero y por ello no fue incluido en la nómina preliminar para el torneo Apertura"