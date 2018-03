Alianza confirma la continuidad de Jorge Rodríguez como entrenador

Jorge "el Zarco" Rodríguez se mantendrá como entrenador principal del Alianza en el Clausura 2018, según confirmó hoy el presidente del equipo blanco, Lisandro Pohl.

El mandamás habló además sobre las posibles altas y bajas del equipo, incluso descartando algunos rumores que suenan fuerte en redes sociales.

Sobre Rodríguez, Pohl dejó en claro que "él tiene contrato por seis meses. Nunca se ha pensado en otra cosa que no sea su continuidad".

Rodríguez salió hoy del país para pasar las vacaciones en suelo estadounidense, con su familia.

¿SALE SOSA Y LLEGA MAYÉN?

Pohl también hizo referencia a la posible salida de Herbert Sosa, aunque ya antes había dicho que tienen que dejar salir jugadores en calidad de préstamo para bajar el costo de su planilla.

"Nos interesa prestar jugadores para que tengan rodaje. Herbert ya no necesita rodaje. Tenemos que evaluar su rendimiento, conforme a las expectativas que se tienen de él. Pero hay que hacerlo más tranquilo. Hay que platicar con los jugadores", declaró.

Y sobre los rumores de una posible negociación con el volante Gerson Mayén, ex jugador del Santa Tecla, lo descartó, aunque no porque no estén interesados en él deportivamente, sino porque él ya tiene dos contratos firmados en este año FIFA, que termina en junio (con Santa Tecla y con Cafetaleros de México), por lo que ya no podría celebrar un tercero con Alianza.

"¿Cómo no nos va a interesar un jugador como Mayén, con la calidad que tiene? Pero en este torneo, lamentablemente, no lo podemos inscribir", explicó Pohl.