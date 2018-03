Alianza con refuerzos de lujo para su equipo femenino

La dirigencia del Alianza presentó hoy en conferencia de prensa a cuatro de sus siete nuevas jugadoras que reforzarán las filas de su equipo femenil, el cual participará por segundo torneo consecutivo en la Liga Nacional de Fútbol Femenino que maneja la FESFUT.Lisandro Pohl, pope aliancista, y Gonzalo Sibrián, miembro de la junta directiva y representante del Alianza Woman, se mostraron orgullosos por la llegada de las hermanas Brenda y Paola Cerén, hermanas menores del jugador Óscar Elías Cerén; de Karen Landaverde, quien jugó el torneo pasado en el equipo femenil del River Plate de Argentina; Karla Guadalupe Rodríguez, del ex campeón San Juan Opico; Sandra Tamacas, ex de Luis Ángel Firpo; Melissa Calderón, procedente de la Universidad Andrés Bello y campeona de goleo en el torneo universitario; y Wendy Romero, actual portera de la selección nacional.A criterio de Lisandro Pohl, estos refuerzos ayudarán a fortalecer al plantel capitalino, pero también le darán un plus a la liga femenina.“Hacemos oficial la continuidad del apoyo que vamos a estarle dando al equipo Alianza Woman, ya que desde el torneo pasado el Alianza comenzó a patrocinar a un equipo en la Liga Femenina”, destacó Pohl.Gonzalo Sibrián, alma y motor del nuevo proyecto del Alianza, afirmó que “tratamos de llevar este proyecto ambicioso de la mano de Alianza. Se está trabajando de manera seria a fin de alcanzar la corona que se nos escapó en el torneo pasado”.Karen Landaverde dijo sentirse orgullosa de retornar al país luego de su gran experiencia en la liga femenil argentina.“Estoy agradecida con Dios por esta oportunidad, con la dirigencia de Alianza por ser parte del equipo. Esto apenas comienza y trabajaré fuerte para seguir cosechando éxitos a favor del equipo albo”, acotó.Melissa Calderón afirmó que “me siento feliz y agradecida por esta oportunidad, no todas las mujeres tenemos oportunidad que nos apoyen en el fútbol. Alianza ha sido diferente y espero hacer un buen papel con el equipo, ya debutamos con esta camiseta, anoté dos goles en la jornada inaugural del torneo de la FESFUT y eso me motiva”.