Alianza con cinco bajas para juego ante Sonsonate

Hérbert Sosa se perderá el duelo de este sábado por la noche en el estadio "Ana Mercedes Campos" ante Sonsonate por la jornada dos del Apertura 2017 tras sufrir una grave lesión en la cabeza ante el Platense de Honduras en la Liga CONCACAF el pasado miércoles por la noche en la ciudad de Puerto Cortés.

“Sosa será una de las cinco bajas que tendremos ante Sonsonate, dos por lesión (Sosa y Mancía) y tres suspendidos (Narciso Orellana, Darío Ferreira y Rodolfo Zelaya)”, afirmó Lisandro Pohl, pope de Alianza.

“Sosa fue atendido el miércoles en el hospital de Puerto Cortés donde se le retiraron las grapas que se le colocaron en su cabeza en el estadio y luego fue vendado, pero no jugará el sábado”, acotó el pope blanco.

El volante ofensivo de los capitalinos debió salir del campo de juego del estadio Excelsior al minuto 44 para darle paso al colombiano Luis Hinestroza luego de sufrir una cortada en su cuero cabelludo tras recibir un fuerte golpe en su cabeza por parte del hondureño Fabián Arriaga el cual le costó la expulsión del juego al 43' en que los albos derrotaron a los hondureños por 1-2.

"Se le ha dado cinco días de reposo al jugador para que solo haga fútbol de manera individual y no colectivo, eso implicaría que no podría ser convocado para el juego en Sonsonate pero vamos a evaluarlo el lunes para saber cómo ha evolucionado la cicatrización de la cortada sufrida a fin que pueda ser convocado o no para el juego del martes por la CONCACAF", aseguró Arístides Núñez Cáceres, médico de Alianza.