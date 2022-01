Alianza comienza su camino por revalidar la corona

El vigente campeón de la primera división, el Alianza, comienza su pelea por revalidar la corona y este domingo tiene su debut ante el Isidro Metapán. El cuadro capitalino mantiene la base de jugadores que se coronó campeón más algunas variantes que le pueden ser de provecho.

Para este compromiso, el equipo dirigido por Milton Meléndez buscará los tres puntos para iniciar con buen pie, pero tendrá que recurrir a las variantes porque no podrá contar con cinco de sus jugadores que se encuentran con la selección nacional (Mario González, Sergio Sibrián, Marvin Monterroza, Bryan Tamacas y Narciso Orellana). No obstante, el plantel paquidermo espera salir avante.

"Es una responsabilidad estar en la portería de Alianza, creo que es importante de entrada trabajar fuerte para lo que se viene. Es importante trabajar y creer que uno se puede ganar el puesto, sé que Mario está haciendo un buen trabajo pero este torneo me he mentalizado en pelear el puesto para que se me de más oportunidades", dijo Yimmy Cuéllar, quien saldrá bajo los tres postes este domingo.

Los albos esperan contar con el delantero colombiano, Franco Arizala, quien fue presentado esta semana en sustitución de Duvier Riascos, quien no sigue con el equipo. Arizala espera tener su documentación en regla y contar con su transferencia para vivir su estreno en la primera división.

Para Juan Carlos Portillo, extremo de los albos, este duelo ante el Metapán siempre es complicado porque los jaguares están en una situación complicada en la tabla.

"Son partidos complicados, son de los más complicados que se juegan en el torneo porque ellos están urgidos por salir de la parte del descenso y nosotros tenemos las aspiraciones de comenzar de la mejor manera el campeonato", destacó.

Permanencia

Por su parte, el Metapán tiene sus objetivos bien marcados, pues aparte de salir de la zona baja cuanto antes, el equipo que dirige Héctor Omar Mejía no se queda solo con eso sino que quiere ser protagonista y meterse a los cuartos de final.

"Es lindo jugar contra el campeón nacional en el primer juego y debemos enfrentarlo con su gran plantel, pero deben pensar los jugadores que ellos tienen calidad y debemos pelear ese partido con mente positiva, confiamos en Dios estar con la mayoría de jugadores para esa tarde", dijo Mejía.

Los jaguares están ubicados en la penúltima posición de la tabla acumulada con 16 puntos, dos más que el Municipal Limeño en la pelea por evitar el descenso. Hicieron un total de nueve incorporaciones por lo que viven un lavado de cara para cumplir sus objetivos.

Uno de esos fichajes por el cuadro calero es la del portero nacional, Óscar Arroyo, quien destacó: “Sabemos en las circunstancias en que está el equipo, sabemos que no será fácil, pero siento que el equipo que se ha formado es prueba que no está pensando en el descenso".

En tanto, esperan que el delantero Bryan Ortega, quien militó la pasada campaña en el Titán de segunda división, pueda estar recupero de una lesión en su pie derecho siendo la principal duda. Mientras que el argentino Luca Orozco ya tiene su documentación y solo espera la transferencia para ver minutos.

Quien no estará en este inicio de torneo es el delantero Cristian Gil, quien se encuentra con la selección e hizo dos goles en el pasado amistoso ante Atlético Marte.