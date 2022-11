Alianza buscará un técnico extranjero

El Alianza ya comenzó a realizar cambios para afrontar el Clausura 2023, según confirmó el presidente de la institución capitalina, Pedro Hernández.

En declaraciones brindadas al programa Alianza Radio, el directivo aseguró que el equipo paquidermo está buscando contratar a un técnico procedente del extranjero, y Adonay Martínez pasara a ocupar el cargo de asistente técnico.

"Adonay (Martínez) volverá a ser auxiliar técnico, ahorita estamos hablando con dos técnicos del exterior con buen cartel para que puedan venir a hacerse cargo del equipo y luego de eso, en un proceso lógico, el entrenador debe participar en la construcción de un nuevo equipo", indicó Hernández.

El directivo también comentó que el Alianza está planeando incorporar a cuatro refuerzos de cara al próximo torneo.

"No son tantos cambios los que necesita el equipo, son cuatro refuerzos que está necesitando y que ya estaban planificados. Esto no lo estamos haciendo por la eliminación, esto ya estaba planificado hacerlo, lastimosamente ahora se mira que lo vamos a hacer en contra de los resultados, pero no es así ", señaló el presidente del Alianza.