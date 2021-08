Alianza buscará reprogramar sus partidos ante FAS y Metapán

Alianza buscaría reprogramar sus encuentros de la sexta y séptima fecha ante FAS y Metapán del torneo nacional si los seleccionados no se reintegran al equipo luego del amistoso ante Costa Rica este fin de semana en Los Ángeles.

El vicepresidente de Alianza, Pedro Hernández conversó con El Gráfico y mencionó que el equipo no puede afrontar estos encuentros con todas las ausencias de los seleccionados.

Sobre las declaraciones que brindó Hugo Pérez el martes por la noche en El Gráfico TV acerca de la concentración de los jugadores hasta después de la fecha triple de la octagonal, el dirigente mencionó lo siguiente: “Nosotros como Alianza no estábamos informados de eso, nos enteramos ayer por las declaraciones del técnico de la selección”.

#EGTV | Hugo Pérez: "El itinerario es que todos los jugadores nacionales estarán concentrados hasta el 9 de septiembre. Creo que lo que se le va dar a la Federación irá a los clubes".



EN DIRECTO https://t.co/UfApGenxKZ — EL GRÁFICO (@elgraficionado) August 18, 2021

Cabe destacar que actualmente, el equipo capitalino está esperando la ratificación por parte de la FESFUT de posponer el encuentro de la fecha 5 ante Once Deportivo que está pautado para este domingo a las 3 de la tarde en Ahuachapán. “En estos momentos estamos esperando la ratificación de la FESFUT de reprogramar el partido del domingo tal como lo dicen las bases de competencia”, dijo Hernández.

Hay que recordar que en la convocatoria que lanzó Hugo Pérez el pasado viernes 13, son nueve elementos de Alianza los que fueron citados como: Mario González, Bryan Tamacas, Alexis Renderos, Narciso Orellana, Marvin Monterroza, Isaac Portillo, Ezequiel Rivas más los juveniles Harold Osorio y Sergio Sibrián. En dado caso que los jugadores no vuelvan al equipo para la siguiente semana, la institución alba se apegará a las bases de competencia y postergará los juegos ante los rivales santanecos. Hay que agregar que los albos también tienen jugadores lesionados y sancionados como Iván Mancía y Rodolfo Zelaya.

“Buscaríamos reprogramar esos partidos. No tenemos la capacidad de jugarlos, tenemos prácticamente once jugadores fuera entre selección, lesionados y expulsados. Mañana habrá una reunión de presidentes donde se va a tocar ese punto ya que esto no se tenía en la planificación”, detalló el dirigente.

Hay que mencionar que el vicepresidente de Alianza coincidió en una parte con las declaraciones de Hugo Pérez sobre la convocatoria de la selección. Remarcó que las convocatorias no se hacen con un número estimado de cada equipo como el convenio que hizo la primera división con la Federación.

“Eso nunca ha sido así, realmente la selección está compitiendo para la octagonal entonces eso es mentira que van a llamar tres jugadores por equipo, la selección no se conforma así”, expresó Pedro.

#EGTV | Hugo Pérez: "Según tengo entendido la regla es que si un club tiene más de tres jugadores en selección, ellos tienen la opción de posponer sus partidos".



EN DIRECTO https://t.co/UfApGenxKZ — EL GRÁFICO (@elgraficionado) August 18, 2021

Ya sobre el final, el dirigente albo adelantó que la institución capitalina tiene algunas ideas para poder acomodar los partidos pendientes en el calendario. Una de las opciones sería alargar el torneo una o dos semanas ya que están en potestad de hacerlo según las bases de competencia.

“Alianza tiene varias ideas, una es alargar el campeonato para darle espacio a la selección y apoyarla con sus partidos. De esta manera Alianza puede reprogramar sus encuentros sin ningún problema. Las bases de competencia nos lo permiten. Ahí se explica claramente que más de tres convocados en el equipo, uno ya puede reprogramar cualquier partido y eso ya está escrito y nadie puede ir en contra de ello”, agregó el vicepresidente de Alianza.

Si se confirma la postergación, Alianza reprogramaría tres fechas del torneo ante Once Deportivo, FAS y Metapán.

Las fechas a reprogramar serían:

Once Deportivo-Alianza, fecha 5, domingo 22 de agosto

Alianza-FAS, fecha 6, miércoles 25 de agosto

Metapán-Alianza, fecha 7, sábado 28 de agosto