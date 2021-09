Alianza buscará el boleto en casa ante Comunicaciones

Alianza recibe este miércoles por la noche a los Cremas del Comunicaciones en el juego de vuelta de su manga de octavos de final de la Liga Concacaf con la única consigna de ganar para clasificarse.

Los albos llegan obligados tras la derrota por 2-1 sufrida la semana anterior en Ciudad de Guatemala donde apostó por llevarse al menos un punto pero que el hondureño Júnior Lacayo les negó regresar con ello.

“El equipo está motivado por la prueba que tuvimos el sábado pasado en Jocoro, demostraron que pueden revertir momentos contrarios y estoy seguro que van a entregarse con todo este miércoles, que estarán finos a la hora de definir y estoy seguro que alcanzaremos la clasificación”, destacó Adonai Martínez, asistente técnico del nacional Milton Meléndez en conferencia de prensa.

El plantel cuscatleco está casi completo para encarar este partido ante un equipo chapín que demostró su oficio en casa.

“Por el momento solo tenemos la duda de Juan Carlos Portillo, hasta este miécoles sabremos si contaremos con él como titular o en el banquillo, por lo demás, todos están listos para poder buscar esa clasificación”



“Debemos estar atentos en los balones parados, agarrar marcas, estar concentrados con el jugador que cuidamos, este miércoles no habrá excusas entre nosotors de lo que no hicimos en la cancha, nuestro anhelo es clasificarnos y seguir poniendo en alto al fútbol nacional, mañana no hay perdón, deben entregarse todos, están comprometidos y con nuestra gente alentando lo podemos conseguir”, indicó Martínez.

CREMAS, CONFIADOS

Por su parte, el equipo guatemalteco arribó a nuestro país el pasado lunes a fin de instalarse y trabajar sin contratiempo para buscar al menos el punto de la clasificación a la otra ronda.

La ausencia obligada del defensor carlos Castrillo, expulsado al filo del partido en el juego de ida ha obligado al técnico uruguayo, William Coito a modificar su retaguardia a fin de no dar oportunidad al Alianza de anotar en el primer cuarto de hora del partido y así, obligarlos a la desesperación.

“Alianza tuvo en el primer partido jugadas claras de gol, pero nosotros también las tuvimos. Alianza tiene un buen manejo de pelota que nos complicó. En el segundo tiempo nosotros llevamos el control del partido. Ellos tienen jugadores muy explosivos”, destacó el timonel del equipo chapín.

Sobre la ventaja que tendrá Alianza por jugar con público en el estadio Cuscatlán, Coito fue tajante en señalar que “la gente será una motivación para ellos, pero también para nosotros. Jugar con afición siempre es importante”, destacó el estratega quien hizo eco de algunas individualidades que su plantel mostró en el juego de ida.

“El desempeño de Kevin (Moscoso) fue fundamental, es un portero en el que confiamos mucho, Junior (Lacayo) tiene velocidad y tiene gol”, acotó.