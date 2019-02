Alianza busca el milagro en CONCACAF ante el Monterrey

Marvin Monterroza, jugador del #Alianza, antes del partido de Liga de Campeones de #CONCACAF ante @rayados: "Si ellos no nos conocen, eso ya no nos concierne a nosotros. Vamos a tratar de hacer un buen partido. Para eso hemos trabajado estos días". ¿Te animás a dejar un pronóstico del juego de hoy?

