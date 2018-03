Alianza: buena racha de partidos invicto, pero mala en expulsiones

El Alianza pasa por un buen momento en el Clausura 2018 en el ámbito de resultados positivos, pues el cuadro dirigido por Jorge “el Zarco” Rodríguez no conoce la derrota en las 14 fechas que se han disputado en el actual certamen y arrastra un invicto de 41 juegos si suma todos los del Apertura 2017.

Sin embargo, el cuadro comandado por “el Zarco” Rodríguez también vive momentos oscuros en cuanto a las expulsiones y los goles anulados, que según el timonel aliancista, es parte de una estrategia arbitral para quitarles el invicto.

LOS EXPULSADOS

Los más recientes en salir expulsados fueron Alexánder Larín y Jonathan Jiménez, en la jornada 12, luego de unos minutos finales en el partido ante Municipal Limeño.

Minutos antes de finalizar el duelo estuvo cargado de agresiones y los aliancistas acusaron dos bajas.

Eso generó que en la interna alba incluso se pusieran sanciones económicas, para tratar de mantener sus jugadores a raya.

"Ellos ya saben las sanciones económicas que tienen cuando se dejan expulsar, más que todo por la forma en la que se dejan expulsar. Eso lo tenemos claro. No vamos a ser cómplices de lo que los jugadores están haciendo, no me refiero a los de Alianza y Limeño, sino de muchos equipos que no se dedican a jugar, que es para lo que son contratados", planteó Jorge Rodríguez luego de las expulsiones de sus dos pupilos.

GOLES ANULADOS

En ese encuentro ante el conjunto mantequero el réferi principal, Élmer Martínez, les anuló dos goles legítimos. "Son cosas que uno no quiere decir. En Santa Rosa nos anularon dos goles legítimos. Parece que no solo los equipos adversarios nos quieren quitar el invicto. También los árbitros y en ese aspecto, últimamente, nos están dañando demasiado", dijo el técnico Rodríguez.

El 15 de marzo, ante Santa Tecla, en duelo atrasado de la jornada 9, el Alianza también sufrió la expulsión de Rodolfo Zelaya, después que el delantero le pegó un pelotazo al portero Joel Almeida.

- Fito Zelaya dijo después que nunca intentó dañar a Almeida (https://www.elgrafico.com/futbol/Fito-Zelaya-Nunca-busque-danar-a-Joel-Almeida-20180316-0021.html).

A Zelaya también lo habían expulsado en la jornada 6, ante FAS, en el polémico juego donde cinco jugadores tigrillos también vieron la roja y el juego se tuvo que suspender por reglamento.