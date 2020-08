Alianza arranca este lunes su pretemporada para el Apertura 2020

Alianza será el primer equipo de la primera división que arrancará de manera oficial sus actividades de pretemporada para encarar el inicio del torneo Apertura 2020 previsto para el próximo 10 de octubre.

El equipo capitalino iniciará este lunes por la mañana sus pruebas médicas con su personal administrativo para que este martes sea el turno para el plantel mayor el cual será dividido por grupos para tomar las mediciones pertinentes y de paso para que les realicen también las pruebas de hisopado para detectar posibles casos de COVID-19 entre sus miembros.

"Nosotros no lo teníamos pensado por lo que sucedió ayer, ya estaba planificado que se haría y que hubo un acuerdo por hacer un primer filtro, al final se trata de eso, de intentar minimizar el riesgo, por eso entre el lunes y miércoles realizar las pruebas y comenzar el viernes con el trabajo de cancha en el estadio Cuscatlán, en la cancha principal", destacó el español Juan Cortés Diéguez, nuevo timonel del equipo elefante.

El estratega andaluz iniciará así su andar en el equipo capitalino tras sus buenos pasos tanto en Independiente como en el 11 Deportivo.

"Vamos a esperar a que todo salga bien y que no haya casos positivos; y de haberlos entonces el equipo seguirá el protocolo de salud respectivo para aislarlo y nuestro médico dará a conocer eso al Ministerio de Salud (MINSAL) para que luego de 14 días se hagan otras prueba para ver que salga negativo", resumió.

Cortés tiene confianza en que dentro de su plantel no habrá un caso similar al que hubo dentro de la selección nacional y pese a que considera que las condiciones en el país está abierto para sufrirlo se debe pensar que podría obviarse con prevención. "Esperamos que no salga ningún caso más y lo que sucedió en la FESFUT es de tomarlo de ejemplo porque nadie está exento de padecer eso, es algo que está viviendo el mundo, no hay que dramatizar, hay que convivir con eso, no solo en el fútbol, también las empresas han abierto y muchas de ellas sin hacer las pruebas pertinentes", indicó.

El timonel de los blancos explicó la logística que se tomará a partir de este lunes para buscar normalizar las labores de campo a partir del próximo viernes.

"Se ha planificado comenzar con el personal administrativo quienes están citados a las 9 de la mañana para las pruebas del COVID-19, el martes será para los jugadores divididos en horarios y con grupos de tres para que el personal del MINSAL haga su trabajo sin contratiempo, luego las mediciones tanto de peso como isométricas para tomarles los pliegues, a pesarlos, a medirlos, todo lo que se requiere para hacer un archivo individual de cada jugador", aseguró el estratega ibérico.

AL RUEDO

El nuevo técnico de Alianza dijo además que pese a que los trabajos de campo comenzarán hasta el viernes 4 de septiembre la labor física de manera individual de sus pupilos se mantiene desde este lunes de forma virtual.

"El jueves seguiremos entrenando de manera virtual hasta que podamos hacerlo en cancha, el martes y miércoles posterior a las pruebas médicas de la mañana se seguirá trabajando de esa manera la parte física a través de la aplicación de Zoom ya que el viernes están citados todos los jugadores a las 8 de la mañana, entrenaremos de manera normal", sentenció. Además, Cortés aclaró que a partir del viernes 4 tendrá a disposición a la totalidad de su plantel, incluyendo a los seleccionados.

"Los jugadores que estaban en la selección el MINSAL les ordenó que deben estar en cuarentena hasta el martes (a excepción de Mancía quien debe hacerlo por 14 días) para saber si se contagiaron o no, el martes estarán en el hotel de la selección y se harán las pruebas con el equipo hasta el miércoles a fin que se incorporen de manera normal el viernes. Esperamos que el jueves por la tarde sepamos los resultados de las pruebas del COVID-19 tomadas desde este lunes para iniciar el trabajo este viernes por la mañana con la certeza que no hay positivos en el grupo."

Acerca de su plan de trabajo que expondrá a partir de este 4 de septiembre, Juan Cortés fue enfático en señalar que "el viernes trabajaremos lo físico, técnica individual, en circuito, esperando que los jugadores tomen la confianza al balón a fin que la próxima semana se tomen los temas técnico-táctico, todo será progresivo conforma a captar las sensaciones de los jugadores con el balón a fin de no tomar riesgos innecesarios", destacó el andaluz quien reiteró que "debemos saber cómo se ha sentido el jugador en el aspecto físico. Nosotros llevamos tres semanas con el aspecto físico de forma virtual y sabemos que muchos de los jugadores han logrado salir a trotar en sus residencias por lo que no comenzaremos nuestra labor de cero, especialmente los jugadores de la selección que han logrado en cuatro días tocar el balón y eso es un abono", indicó.

El técnico español confesó que lo más intenso de la pretemporada blanca comenzará dentro de aproximadamente 10 días.

"Esperamos que a partir de la segunda semana comenzamos la pretemporada normal, los primeros siete días con cuidado, trabajar de manera progresiva para que a partir del lunes de la segunda semana, osea 7 al 9 de septiembre espero que los jugadores estén en un ritmo mayor del 70% con sus sensaciones de golpeo al balón para comenzar los ejercicios tácticos. Desde que pisamos la cancha desde el 4 de septiembre espero que en 10 días esté el grupo trabajando como si estuvieran en una pretemporada normal", acotó.

Juan Cortés mostró su confianza en que comenzará su labor con la totalidad de su plantel mayor ya que espera que los que han estado fuera del país se puedan incorporar a partir de este lunes.

"Fito Zelaya tengo entendido ya está en el país, creo que llegó el viernes (28 de agosto), él se hará las pruebas de salud y física desde el martes, espero que tanto Zelaya como (el mexicano Felipe) Ponce, (Wilfredo) Cienfuegos y Yimy Cuéllar se incorporen la siguiente semana para iniciar junto al grupo, aunque estamos flexibles que dependemos de un posible retraso de vuelos, especialmente en el caso del mexicano Ponce donde estamos que se complete su vuelo del 2 de septiembre, por lo que podría ser el último en incorporarse."

Finalmente el técnico español negó que la ansiedad se haya apoderado de él a pocas horas del inicio de su era técnica dentro de Alianza.

"No hay ansiedad, hay motivación y ganas, estoy tranquilo a pocos días de comenzar nuestra era, estamos preparando los microciclos, charlando con ellos, haciendo la encuesta, ocupados y motivados por lo que queremos hacer en el equipo", reconoció. "Vamos a comenzar nuestra labor para que el plantel sepa cómo me gusta jugar. Nunca me ha gustado jugar con línea de tres, lo que no cambiará en la zaga es la línea de cuatro, es lo que más me gusta, por allí un 4-4-2, un 4-4-3, un 4-3-2-1 podemos usar, tenemos seis delanteros en plantilla , por allí dependerá si jugamos con uno o dos contenciones, dependerá del rival de enfrente para poder aplicarlo en la cancha."