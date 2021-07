Alianza apunta a la corona número 16

El cuadro capitalino se alista para encarar el Apertura 2021 como uno de los favoritos a llevarse el título, tal como lo viene haciendo en las últimas temporadas.

Hay que recordar que Alianza ha estado presente en las últimas nueve finales del fútbol salvadoreño de manera ininterrumpida. La última vez que el conjunto paquidermo no llegó al partido definitorio fue en el Clausura 2016 cuando quedó eliminado en semifinales ante Águila.

Alianza viene de quedar subcampeón del certamen pasado perdiendo la final en penaltis ante FAS. En el torneo clausura, los capitalinos arrasaron en la fase regional ganando todos sus encuentros, sin embargo un par de tropiezos en la segunda etapa del certamen dejarían a los blancos segundos de la hexagonal, sin embargo, eso no frenó a los albos de alcanzar una nueva final.

El equipo que dirige Milton Meléndez mantiene la base del Clausura 2021 pero ha hecho ruido con las incorporaciones de los colombianos Duvier Riascos y Víctor Arboleda. Hay que recordar que Alianza también afrontará liga CONCACAF este semestre acompañado del torneo local por lo que se esperan muchas rotaciones en algunos encuentros de la Primera División para los blancos.

Altas

Para este torneo Apertura 2021, Alianza ha movido el mercado tanto en contrataciones nacionales como extranjeras. En cuanto a los salvadoreños, Alexis Renderos, Junior Burgos y Ezequiel Rivas se incorporan a las filas blancas para reforzar al equipo tanto en defensa como en el medio campo. En el caso de Rivas y Renderos se trata de retornos ya que ambos vistieron la camiseta blanca en campañas anteriores.

Bajas

En cuanto a las bajas de Alianza no hay mucho que contar ya que el delantero argentino Jorge Córdoba le dijo adiós al cuadro capitalino luego de la final del 30 de mayo, partido en el cual no tuvo minutos. Por el otro lado, el defensa nacional Rudy Clavel también fue anunciado como baja ya que no quiso aceptar la oferta de renovación y se marchó al equipo santaneco de FAS.

Alianza FC

Jugador Posición Nacionalidad

1. Yimmy Cuellar Portero El Salvador

3. Israel Landaverde Defensa El Salvador

4. Iván Mancía Defensa El Salvador

5. Mario Jacobo Defensa El Salvador

6. Narciso Orellana Volante El Salvador

7. Duvier Riascos Delantero Colombia

8. Óscar Rodríguez Volante El Salvador

9. Óscar Cerén Volante El Salvador

10. Junior Burgos Volante El Salvador

11. Juna Carlos Portillo Volante El Salvador

12. Rubén Marroquín Defensa El Salvador

14. Elvin Alvaradao Volante El Salvador

15. Jonathan Jiménez Defensa El Salvador

16. Henry Romero Defensa El Salvador

17. Alexis Renderos Defensa El Salvador

19. Víctor Arboleda Volante Colombia

20. Bryan Tamacas Defensa El Salvador

21. Marvin Monterroza Volante El Salvador

22. Rodolfo Zelaya Delantero El Salvador

23. Mitchell Mercado Delantero Colombia

25. Mario González Portero El Salvador

26. Ezequiel Rivas Volante El Salvador

27. Isaac Portillo Volante El Salvador