Alianza anuncia el fichaje de Henry Romero

Henry Romero se incorpora a las filas del Alianza y se compromete a enorgullecer al equipo de los albos. pic.twitter.com/OVsgmoMyBQ — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) 23 de mayo de 2017

Luego de declararse agente libre, el defensor Henry Romero, quien fuera uno de los pilares del equipo emplumado durante los últimos años, fue anunciado hace unos minutos como el séptimo fichaje del Alianza.Así lo anunció el equipo en su cuenta de Twitter:

El presidente del Águila, Pedro Arieta Iglesias, dijo el pasado fin de semana que Romero seguía en la lista de negociaciones principales para renovar, pero al parecer la oferta emplumada no le convenció.

"Se le hizo una propuesta y él dijo que la iba a pensar. No llegamos a un arreglo, pero él lo pensaría. Ya le hicimos una propuesta informal. Le estamos dando una mejora importante en su salario para que él reconsidere y no haya problema para su firma", apuntó el titular de la dirigencia del equipo emplumado.



