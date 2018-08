Alianza analiza la opción de no prestar jugadores a selección en microciclos

La dirigencia del Alianza no pondrá objeción para ceder a sus jugadores a la selección mayor salvadoreña durante fechas FIFA, pero podría no hacerlo cuando no es obligación, como el caso de los microciclos que ha programado el técnico Carlos De los Cobos.

Los microciclos están fuera de los periodos FIFA y Alianza hará una evaluación sobre si es conveniente o no ceder a sus jugadores en esos días, según Lisandro Pohl, director ejecutivo de los capitalinos.

"Tenemos que evaluar, dependiendo de los momentos. Ahorita no veíamos ningún inconveniente en poderlos prestar, pero puede que en otro momento sí lo sea. De acuerdo a cada solicitud vamos a ver si es conveniente o no. Tenemos que conciliar los intereses de uno y otro lado. Lo que queremos que haya es un orden. Esta vez fue la primera convocatoria (27, 28 y 29 de agosto) y no queríamos mandar una señal de que no queríamos colaborar. En fechas FIFA sí estamos obligados, ahí no hay discusión", señaló Pohl.

Para el primer microciclo, fuera de las fechas FIFA, Alianza dio el aval a Herbert Sosa y Óscar Cerén para que se presentaran a entrenar a las ódenes del timonel mexicano Carlos de los Cobos. Ambos volvieron al equipo paquidermo desde este jueves 30 de agosto.

Alianza juega el sábado ante Firpo y es decisión del técnico Jorge Rodríguez si ocupará a Sosa y Cerén dentro del once titular, a pesar de su ausencia durante la mayoría de los entrenos de esta semana.