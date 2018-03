Alianza a punto de romper otro récord en el Apertura 2017

El Alianza está teniendo una temporada de récord y ahora, a un partido por acrecentar su racha de partidos sin derrota, el cuadro capitalino tiene entre ceja y ceja otra importante marca en torneos cortos.El equipo de la capital está a cuatro goles de superar la mayor cantidad de anotaciones en una fase regular, récord que de momento es para el Águila, que en el Apertura 2001 logró un total de 49 tantos.Eso sí, el Águila tuvo menos partidos para alcanzar esta marca, ya que le bastaron 18 partidos para llegar a los 49. Sumando los partidos de semifinal de aquel torneo, donde perdió contra Firpo, el cuadro emplumado terminó ese campeonato con 52 dianas.Por su parte, el Alianza suma 45 goles en 21 partidos de la fase regular del Apertura 2017 y necsita meter cinco goles, precisamente este sábado ante el Águila, para poder superar el registro de los de San Miguel.Para el técnico paquidermo, Jorge "el Zarco" Rodríguez, esto no es significativo si no se logran los objetivos de la temporada."De nada servirá ningún récord o mantener la marca de cero derrotas si no logramos el campeonato. Los récords no se recuerdan tanto como un título", dijo Rodríguez.