Alianza, a la caza del liderato: "No queremos ceder terreno"

Alianza derrotó de forma justa y merecida al FAS en el propio estadio Óscar Quiteño de Santa Ana por la jornada 15 y para el técnico del equipo paquidermo, Milton Antonio "Tigana" Meléndez fue un golpe de autoridad en la liga cuando restan aún ocho jornadas para definir los ocho equipos clasificados a cuartos de final y al equipo descendido a segunda división.

Meléndez habló tras el final del partido y destacó el alcance que tuvo el resultado en la moral del plantel capitalino.

"Es un triunfo muy importante, es la segunda vez que les ganamos en su cancha, sabíamos que sería un juego muy difícil, veníamos con la moral baja porque habíamos perdido el partido en Chalatenango. Queremos llegar a los primeros lugares y hoy queremos ir tras de Águila (y del Chalatenango) que están primeros, no queremos ceder más terreno y queremos llegar bien ya en la recta final del campeonato", aseguró "Tigana".

El estratega del campeón nacional no negó que el gol tempranero de Juan Carlos "Cabrita" Portillo justo a los dos minutos de juego juego abrió las puertas del triunfo para su equipo y fue a la vez un golpe psicológico para su rival.

"Esos goles son los que cuesta más asimilar. El rival o nosotros no podemos entrar dormidos a la cancha, recibir un gol de esa manera creo que duele mucho, pero ellos tuvieron tiempo para recuperarse y empatar el juego. Pero creo que nuestro equipo manejó bien la media cancha, manejó bien el partido y logramos al final hacer los otros dos goles goles que a la larga nos permitió obtener el resultado."

Meléndez dijo además que la liga está muy apretada luego de los resultados de este domingo donde los primeros cinco lugares mantienen una lucha por mejorar sus posiciones en la tabla general y acumulada.

"Creo (que la liga) está difícil, lo habíamos hablado con los muchachos ante del partido ante FAS que si nosotros sacamos un mal resultado, creo que no habríamos aparecido en el tercer lugar siempre, nos habrían bajado (de ese puesto) porque el Once Deportivo y el Platense están allí cerca, al igual que el (AD) Chalatenango quienes no dejan de sumar y eso será muy importante en la recta final del campeonato", acotó.