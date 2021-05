Alianza Women quiere sellar su boleto a la final

Alianza Women buscará sellar su pase a la final del Clausura 2021 este sábado ante Santa Tecla. Las capitalinas ganaron el encuentro de ida 5 a 0 y tienen un pie y medio en la final del certamen.



La escuadra de Luis "Kalimba" Sosa está consciente de la ventaja que se obtuvo en el estadio Cuscatlán pero que el partido de vuelta en Las Delicias será un duelo aparte al de la ida.



"Ya lo he dicho, a nosotros este estadio (Cuscatlán) nos favorece muchísimo por los espacios. Logramos un importante resultado aunque pienso que la serie sigue un poco abierta porque sabemos que Santa Tecla va a salir a buscar el partido y va a intentar hacernos daño. Nosotros tenemos un marcador bien favorable pero hay que saberlo llevar desde el minuto uno", dijo Sosa.



A pesar del resultado abultado, el técnico de Alianza Women remarcó que hay detalles que corregir en la escuadra aliancista para no tener apuros el sábado ante las colineras.



"El día previo anla semifinal trabajamos mucjo los centros y los tres goles de cabeza que maracmos no fueron casualidad. Santa Tecla nos complicó en el primer tiempo pero físicamente nos sobrepusimos a ellas en la parte comolementaria y hay que seguir trabajando en eso", agregó Kalimba.



El equipo femenino de Alianza fue una aplanadora en la segunda parte ante la escuadra tecleña. Una de las anotadoras de los goles fue Liliana Payés. La delantera expuso que no fue una sopresa el resultado de ida ya que se le apuntaba a eso.



"Yo le pedí a mis compañeras de que teníamos que ganar por la mayor diferencia, que era posible un 5 a 0. No era de ver de menos a Santa Tecla. Todas sabemos que es un equipo aguerrido. La actitud y la unidad de ellas es muy destacable. De todas formas por el esfuerzo de nosotras estamos prácticamente con un pie en la final, mas no adelantarnos. Nos falta un partido decisivo", explicó Payés.



El juego de vuelta de la semifinal femenina está programada para este sábado a las 3 de la tarde en el estadio Las Delicias. Hay que mencionar que la escuadra aliancista actualmente es el monarca en el torneo femenino y va en busca del tricampeonato al igual que la categoría mayor y la de reservas.



Cebe destacar, que las ganadoras entre albas y tecleñas jugarán la final en contra de las vencedoras en la serie de FAS y Municipal Limeño, cuyo marcador favorece a las santarroseñas por 4 a 2.



"Sabemos que tanto FAS y Muncipal Limeño son rivales complicados, no tengo ninguno favorita de todas maneras nostras estamos mentalizadas en el juego ante Tecla para poder cñasificar a la final", comunicó Liliana.