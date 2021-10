Alianza-Platense: Marvin Monterroza será ausencia

Alianza volverá a la actividad tras la culminación de la fecha FIFA y lo hará ante un gran rival como lo es el Platense, sexto de la general y que en la primera vuelta del torneo le generó dolores de cabeza al cuadro albo en su visita al estadio Toledo Valle de Zacatecoluca.

#LMF | Inicia la conferencia de prensa de Alianza previo al regreso de la actividad de la primera división. pic.twitter.com/kMJPr7fyGP — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 15, 2021

Según las palabras del técnico del Alianza, Milton Meléndez, el equipo viroleño es uno de los más complicados del torneo Apertura 2021 pese a ser el recién ascendido de la liga de plata. El "Tigana" calificó al equipo de Guillermo Rivera como "difícil, luchador" por lo que espera que sus jugadores no confíen en el partido programado para el próximo domingo en el Cuscatlán.

"El Platense ha demostrado durante el inicio del torneo que no ha sido un equipo recién ascendido, pareciera que es un equipo que tiene ratos de estar en primera división, ha sido bien trabajado, un equipo luchador y no será fácil, será un equipo difícil como lo ha sido en todas las canchas, eso lo sabemos y no tenemos que confiarnos, estamos en casa y tenemos que aprovechar eso para seguir sumando", dijo en la conferencia de prensa del equipo previo al partido.

El estratega nacional también mencionó que el capitán del equipo capitalino, Marvin Monterroza, será ausencia en el cotejo del domingo, la razón es que el volante tendrá descanso tras participar en los tres partidos de la selección nacional durante la fecha FIFA.

"Marvin Monterroza no estará, de ahí estamos completos todos. Le he dado descanso hasta el lunes que se hace presente ya listo para el siguiente juego", explicó.

Sobre los demás seleccionados, el "Tigana" aseguró que todos estarán convocados para los partidos, pero no todos serán de la partida ante el Platense. Mencionó que cabe la posibilidad de que Narciso Orellana salga desde el principio y que Bryan Tamacas no sea de la partida.

"'Chico' salió expulsado, no jugó este partido (ante México), ya tuvo descanso, en el caso de Bryan Tamacas va estar ahí y no será de la partida. Hay jugadores que hay que recuperarlos bien para este juego que viene y para esta segunda vuelta que será difícil", concluyó.