Alianza-Once Deportivo: juego que vale una final

Los albos del Alianza y los aurinegros del Once Deportivo se enfrentan esta tarde en el césped del estadio Cuscatlán en el duelo 11 de su historia buscando escribir su nombre en la gran final del torneo Apertura 2O21 a jugarse el próximo domingo 19 en el mismo escenario deportivo en que jugarán hoy a partir de las 3 de la tarde.

Ambas oncenas llegan al partido con las mismas posibilidades de acceder al juego final de la liga luego del empate a un gol que firmaron el miércoles anterior en Ahuachapán resultado que le permite a los capitalinos tener la ventaja de buscar un triunfo en un estadio que le queda a la medida y evitar así llegar a la instancia de los tiros desde el punto penal si al final de la 90 minutos reglamentarios persiste el empate en el marcador para conocer al finalista.

La novedad del juego de esta tarde será sin duda la aparición en la zaga derecha de los albos del jugador Bryan Tamacas.

"Agradecido con Dios por estar de vuelta, sé la necesidades que tiene el equipo y contento que todo estos se haya solucionado bien para el equipo y tener la posibilidad de poder echarle la mano en esta fase del torneo y con deseos de jugar ante un rival que también no es fácil", argumentó Tamacas luego de desligarse el pasado jueves de la selección para el amistoso de anoche en Los Ángeles ante su similar de Chile y acceder al llamado del cuerpo técnico de Alianza para jugar el partido de esta tarde contra los fronterizos ante las lesiones tanto de Rubén "el Polaco" Marroquín y de Israel Landaverde sufridas en el juego de ida del pasado miércoles en Ahuachapán.

Mientras que el colombiano Duvier Riascos, campeón de goleo y nuevo Hombre Gol del Apertura 2021 reconoce que el juego de esta tarde en el Cuscatlán no será una pera dulce de comer ante un rival que incomoda desde el pitazo inicial.

"Sabemos bien que está serie está abierta para cualquiera de los dos equipos, que el juego en su casa sería complicado por ser un rival que las pelea todas, que nunca se rinde y que en su casa es difícil puntuar. Ahora jugaremos jugaremos en casa, ante nuestra afición y eso es una ventaja que debemos aprovechar pero sin perder nuestro objetivo que es ganar ya que no hay que menospreciar al rival", sentenció.



COMPROMETIDOS

Por su parte, el equipo fronterizo llega a la capital con la moral en alto para encarar un partido que en el papel no sale como favorito ante un rival que además de tener una plantilla mejor que los occidentales aprovecha bien su condición de local.

El técnico Mario Elías Guevara reconoce que el juego de este domingo en San Salvador será complicado por muchos factores, aunque vaticina que por lucha no morirán en la cancha.

"El partido en el Cuscatlán estará parejo y al final no hay nada para nadie. Sí (pasar a la final) es nuestra ilusión, es nuestro sueño, si queremos estar en la final tenemos que dar la campanada y estamos a 90 minutos, el partido en Ahuachapán estuvo 50-50", agregó Guevara.

El estratega de origen sonsonateco también opinó sobre la intensidad con la que se jugó el partido en el estadio Simeón Magaña a mitad de semana donde hubo expulsiones, amonestaciones y muchas entradas fuertes donde perdieron a Enner Orellana en lo que resta del torneo ya que lo sancionaron con dos juegos de suspensión tras el codazo que le propinó al albo Juan Carlos Portillo.

"Son partidos de semifinales, no hubo juego fuerte porque así se juegan las semis, que no se extrañen que el otro partido en el Cuscatlán sea igual o más reñido", confesó.