Alianza-Marte: Derbi capitalino mide el repunte

El Alianza y el Marte se enfrentan este domingo en el estadio Cuscatlán en una nueva edición del derbi capitalino. Los albos llegan con la moral en alto tras ganarle al Once Deportivo de visita, mientras el Marte vio frenado su ascenso con una derrota ante el Limeño.

Los albos ya están en el tercer lugar de la tabla con 14 puntos, a dos del Águila y a tres del líder Chalatenango. Desde su última derrota en la segunda jornada ante el Jocoro, los albos llevan una racha de seis partidos sin caer con cuatro victorias y dos empates. Esa reacción le ha permitido a los pupilos de Milton Meléndez salir con inyección anímica para lo que resta del torneo.

Su último triunfo fue de visita ante el Once Deportivo con goles de Emerson Mauricio y Harold Osorio, dos jóvenes que buscan minutos y responden con creces a la causa paquiderma. "Es una victoria que nos da mucha seguridad porque estamos mal en la tabla, pero bueno gracias a Dios vamos a seguir trabajando", declaró Osorio.

Desde el regreso carabinero a la primera división en el Apertura 2020, albos y marcianos se han enfrentado en diez ocasiones con amplio dominio blanco de ocho victorias por dos de los azules. Una serie también de muchos goles pues en esos diez compromiso el Alianza anotó 27 goles por 16 de su rival para hacer un promedio de 4.3 goles por partido.

Regularidad

Del lado carabinero, la intención es encontrar la regularidad que le permita mantenerse en los primeros puestos de la tabla. Lo hizo en los primeros compromisos pero luego cayeron en un carrusel de resultados.

El último fue una derrota ante el Municipal Limeño entre semana, una situación que no dejó un buen sabor a Nelson Ancheta, timonel azul.

"Prácticamente revivimos a un muerto como Limeño porque no le ganaba a nadie y vino a sumar con nosotros. Menospreciamosa Municipal Limeño. Este partido con el de FAS es el peor partido que hemos hecho en el torneo, no quiere decir que Limeño no jugó", expresó el entrenador de Marte.

"Hay que pasar la página de este partido y empezar a trabajar el encuentro ante Alianza que será difícil", agregó Ancheta quien vivió su tercer revés en el torneo con el Marte.