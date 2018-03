Alianza: “El Zarco” Rodríguez quiere sorprender al Metapán

El DT de Alianza pretende seguir con la buena racha que hasta el momento han tenido en todo el Clausura 2017 y sellar definitivamente lo que será el tan ansiado boleto para esta en la fiesta grande, según sus palabras lo a definido como el partido mas importante del año.“Esperamos que este domingo ganemos. El domingo jugaremos el verdadero partido y como cuerpo técnico y jugadores veremos si estamos a la altura para poder llegar a la final”, dijo.“El Zarco” también hablo de su rival y dijo no estar temeroso y del planteamiento que tendrá cuando reciba a los jaguares que en los últimos tres partidos no les han podido ganar.“No me preocupo por que son cosas normales y las etapas se van cumpliendo, estamos en el primer lugar de las dos tablas de posiciones, ahora veremos si pasamos por que el partido que tenemos que ganar es el del domingo, el equipo siempre saldrá a presionar, a tratar de jugar y tener una buena posición, jugamos de local y nuestra afición vendrá a vernos ganar”, expresó.También analizó el sistema táctico, el cual utilizó en el estadio Jorge Suárez y la incorporación de Darío Ferreira al mediocampo, y la posibilidad de que Rudy Valencia llegue al partido de vuelta.“Este no fue un experimento ya que todos lo conocíamos y habíamos trabajado y sabíamos lo que él nos podía dar y esperar un resultado positivo, no creo que se mantenga esto para el domingo pero son circunstancias que nos permitieron tener variantes de medio campo. Rudy comenzó a entrenar y veremos si podemos contar con él y tener más variantes y poder consolidarnos en esta semifinal”, expuso.El profesor también hablo sobre la formula que tendrá para rompe el esquema defensivo que tiene Metapán. “Nosotros trabajamos mucho de cara a este partido ya que es diferente, somos locales y esperamos estar a la altura, nosotros como ellos tenemos victorias aquí en nuestro estadio y ya veremos que pasa, nosotros aremos nuestro futbol hacer buenas combinaciones de lo contrario el partido se va a complicar para los dos”.Al final de la conferencia mencionó las rotaciones y el análisis que tendrán que hacer al ser preguntado por Rodrigo Rivera."Ya veremos, tendremos una o dos variantes pensando en lo que el equipo tiene que hacer en este partido, si tenemos que arriesgar lo haremos, la responsabilidad y obligación nuestra es salir a ganar”, explicó el comandante blanco.