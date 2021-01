Alianza - Águila: Al todo o nada

Este domingo llega a su final el Apertura 2020 y con ello una final entre los dos equipos más regulares del campeonato y en un contexto de una pandemia que quizá le quitará un poco el calor de la grada pero no el aliento de toda su fanaticada que estará pendiente de ver a su equipo dar la vuelta olímpica.



El Alianza y el Águila se citan nuevamente para definir el título en lo que es su cuarta final en la historia en la primera división entre sí. El conteo es de dos títulos negronaranja (1975-76 y Clausura 2019) por una de los albos (1986-87). Ahora no se tuvo que esperar décadas sino que el fútbol vuelve a poner el telón de estos dos colosos cara a cara.



Los albos llegan a este partido con cartel de ligero favorito, no sólo por su reciente dominio en el fútbol salvadoreño con ocho finales al hilo (incluyendo la de este domingo) y que quiere traducir en más títulos en la alforja. Sino además porque dejó en el camino a dos rivales complicados con buena factura.



Primero al Once Deportivo, en cuartos de final, siendo el rival más duro en esa fase pero los eliminó con dos victorias y mostrando pegada y velocidad. Ante el FAS, ya en semifinales, lució más que nunca si etiqueta de favorito con un juego de ida que ganó por 3-0 pero que pudo ser mayor. Ahí tuvo dominio, pegada, velocidad y control total. Remató la faena con un 0-0 en el Quiteño y se llevó el boleto a la final en una serie donde nunca se sintió incómodo.



“Lo importante es que el equipo haga un buen trabajo y podamos ganar el título. Gracias a Dios la molestia ya desapareció y ya me siento bastante bien, obvio, si la tuviera igual me sacrificara, es el último partido del torneo donde todos queremos estar”, dijo Rodolfo Zelaya, quien espera ver minutos en la final ante los emplumados.





A ganar

Del lado negronaranja, las cosas también están claras: se puede ganar la final. Esa convicción la tiene el plantel luego que ha mostrado mucha solvencia defensiva, un mediocampo virtuoso y al Hombre Gol del Torneo con Nicolás Muñoz.



Por si fuera poco, en sus filas está el mejor estratega, Ernesto Corti quien ya sabe lo que es ganarle finales al Alianza. Todo esto hace que en el nido haya motivación para buscar la corona 17,pues de hacerlo, alcanzarán al FAS como el equipo con más títulos ligueros en el fútbol salvadoreño.



“El Alianza es de los equipos más complicados y no en vano va por su octava final consecutiva. La clave es estar concentrados, estar muy bien parados. La verdad es nos conocemos ambos equipos. Sabemos a lo que juegan, ellos nos conocen, no hay nada oculto y el partido a lo mejor será cerrado porque es una final, a un solo partido, debemos estar atentos a lo que puede pasar, en la zona defensiva debemos estar sólidos”, destacó Benji Villalobos, portero del Águila.





La gran interrogante en cuanto a las variantes es si estará a tiempo Wilson Rugama, jugador emplumado, quien ha sido clave en el esquema de Corti. Por ahora está descartado. De parte de los albos, Juan Carlos Portillo y Bryan Tamacas están habilitados. Fito Zelaya no está al cien físicamente pero podría ver minutos.