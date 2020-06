Alexis Montes: "Seguiré un torneo más en Sonsonate"

Alexis Montes confirmó que se mantendrá con el Sonsonate para el próximo Apertura 2020 luego de hablar con la directiva y cuerpo técnico del equipo quienes le convencieron para formar parte del proyecto. El volante confirmó que tuvo otras ofertas sobre la mesa pero "a lo mejor no es el tiempo para salir".

Para este polivalente jugador, el venidero torneo puede ser muy diferente debido a que habrá cambio de formato y por ello se deben adaptar a las exigencias. Considera que aún puede aportar a la causa de los verdolagas cuyo primer objetivo es de luchar en los puestos de arriba.

"Tenía ofertas, quería dar ese salto para mejorar. Dialogué con el presidente (Walter Castaneda) para llegar a un acuerdo pero me comentaron que el cuerpo técnico me tomaba en cuenta y que en esta ocasión no se podía dar lo de mi salida, puede que más adelante sí se haga. No quería entrar en conflicto y luego hablé con el entrenador (Rubén da Silva) y me dio la confianza", destacó.

Esas ofertas eran del Once Deportivo y el Águila, pero ya tomó la decisión en conjunto con la dirigencia cocotera para continuar. Sobre el posible regreso del fútbol nacional en los próximos meses, Montes destacó que "siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para cuidar la integridad del jugador, pues es bueno".

" Esperamos que se tengan las mejores medidas para nosotros porque también estamos expuestos. Si esto ayuda a la vuelta del fútbol pues muy bien y vamos a tratar de acatar las medidas ", agregó.

Mientras eso ocurre, Montes pasa la cuarentena en San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, y compartió el panorama sobre cómo están las lluvias en su domicilio.

"Gracias a Dios no hay muchas cosas como derrumbes o inundaciones. Como siempre afecta a la gente las lluvias y es triste ver imágenes impactantes por esta situación. Sabemos que esta es una zona costera y por ahí por el sector de las playas hay personas que han perdido sus viviendas y se debe ayudarles", dijo.

Ha tratado de estar en casa junto a su familia guardando las medidas de prevención por el COVID-19 así como resguardando de las fuertes lluvias.

"En cuanto a la cuarentena ha sido complicado por nosotros los futbolistas porque estamos acostumbrados a estar en la cancha, a realizar nuestras rutinas del deporte. En casa paso con mi familia disfrutando un buen tiempo porque a veces nos toca alejarnos de ellos. También trato de ejercitarme en casa con un plan que me han dado ", agregó.

En los próximos días espera apoyar a su padre con la agricultura. "Él tiene siembras de caña y me dijo que en esta época que no hay fútbol me va a llevar. Así que espero que se calmen las lluvias para poder ayudarlo".